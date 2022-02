Alex Belli, la ex moglie Katarina Raniakova svela un messaggio che incastra l’attore 

0 SHARES Condividi Tweet

Alex Belli può essere sicuramente considerato uno dei protagonisti assoluti del gossip degli ultimi mesi. L’attore infatti in seguito all’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip non ha mai smesso di far parlare di se e proprio nelle ultime ore è finito ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica per le parole pronunciate dall’ex moglie Katarina Raniaková. La donna infatti dopo aver rivelato i motivi per i quali il loro matrimonio è finito avrebbe deciso di continuare mostrando le prove di ciò che aveva precedentemente dichiarato.

Katarina Raniaková rivela perché è finito il matrimonio con Alex Belli

Katarina Raniakova e Alex Belli si sono sposati nel 2013 mentre invece la separazione ufficiale è arrivata nel 2017. Sulla fine della loro storia d’amore nel corso delle settimane passate si è espressa proprio la modella slovacca sostenendo di essere stata tradita dal marito all’interno della loro casa. La donna avrebbe raccontato che una loro ex collaboratrice domestica l’avrebbe informata di aver visto una situazione non normale ma addirittura ‘particolare’ tra Belli e una sua amica di cui si è tanto parlato nelle ultime settimane ovvero la famosa Stella. Ma se fino a ieri quelle della modella erano state solo parole senza prove ecco che adesso non sembrerebbe essere più così. L’ex moglie di Belli infatti avrebbe anche mostrato un messaggio ricevuto proprio dall’ex collaboratrice domestica.

Le parole di Katarina

“Alex alla fine mi ha confessato tutti i tradimenti. […] Lui all’inizio quando viene scoperto dice che è tutta immaginazione e che non ha mai tradito. Ci fa passare come pazze, l’ha fatto prima con me, poi con Mila e ora con Delia”. Queste le parole espresse da Katarina Raniakova che ha poi proseguito “Confermo che la donna che mi aiutava con le pulizie ha smesso di venire per rispetto a me, perché ha trovato Starlight a casa con Alex in un contesto imbarazzante. Adesso vi faccio vedere il messaggio”.

Il messaggio della collaboratrice domestica e la risposta di Stella

“Ciao Kate, la signora che è stata a Pomeriggio 5, si chiama Stella ed è esattamente quella che avevo visto a casa vostra”. Questo il messaggio che l’ex moglie di Alex Belli avrebbe ricevuto dall’ex collaboratrice domestica che avendo visto Stella in televisione sembrerebbe quindi averla riconosciuta. La donna finita sotto accusa non è però rimasta in silenzio ma ha scelto di rispondere per difendersi sostenendo che forse la situazione in questione potrebbe essere stata fraintesa. “Ma quindi cosa avremmo fatto? Perché non è specificato, potrebbe essere tutto. Questa donna non dice cosa abbiamo fatto. Magari ero a casa loro per dei servizi fotografici, o forse a divertirmi con lui e ridere. La signora non spiega i dettagli di questa situazione imbarazzante”. Queste le parole espresse da Stella, cara amica di Belli, che ha poi concluso “Io con Alex potrei aver lavorato anche in quell’occasione. Ricordiamoci che noi collaboriamo da tanto. La donna non ha detto nel dettaglio cosa abbia visto quindi non si può sapere”.