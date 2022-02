Don Matteo, Nino Frassica su Terence Hill: “Don Matteo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Andrà in onda su Rai 1 a partire dal prossimo mese di marzo la nuova attesissima stagione di Don Matteo che porterà con sé alcune novità. I telespettatori potranno assistere all’ingresso di una nuova figura ovvero quella di Don Massimo interpretato da Raoul Bova e all’uscita di scena di quello che è il volto protagonista della fiction ovvero Don Matteo interpretato da Terence Hill. E proprio su quest’ultimo punto si è recentemente espresso Nino Frassica le cui parole hanno fatto accendere la speranza che quella di Don Matteo non sia in realtà un’uscita definitiva dalla fiction ma solamente temporanea. Ma, quali sono state di preciso le parole espresse dall’attore?

In arrivo la nuova stagione di Don Matteo

Tutti i più fedeli appassionati di Don Matteo aspettano con ansia il momento in cui verrà trasmessa la nuova stagione della celebre fiction di Rai 1. Una stagione molto particolare in quanto vedrà andar via il protagonista principale ovvero don Matteo interpretato da Terence Hill che da tanti anni intrattiene il pubblico indagando su vari casi di cronaca cittadina. Al posto di Don Matteo arriverà un nuovo parroco ovvero don Massimo interpretato da un altro amatissimo attore italiano, Raoul Bova . Quello che in tanti si sono chiesti, dal momento in cui è stata annunciata l’uscita di scena di Don Matteo, è se l’attore lascerà davvero per sempre la celebre fiction di Rai 1 oppure no. La domanda in questione sembrerebbe aver trovato risposta nelle parole espresse di recente da Nino Frassica che in Don Matteo interpreta il maresciallo Cecchini.

Le parole di Nino Frassica sul possibile ritorno di Terence Hill in Don Matteo

L’attore intervistato da TV Mia avrebbe infatti lasciato intendere che probabilmente Terence Hill non sta lasciando per sempre la fiction ma potrebbe tornare ad interpretare Don Matteo. “Il suo non è un addio ma un arrivederci. Don Matteo se ne andrà ma poi ritornerà”. Queste esattamente le parole espresse da Nino Frassica che avrebbe quindi lasciato intendere un possibile ritorno di Terence Hill in Don Matteo. La figura in questione infatti uscirà di scena non in seguito alla sua morte, proprio per tale motivo immaginare un suo ritorno non è del tutto errato o impossibile.

Quando andrà in onda la prima puntata della nuova stagione

La prima e attesissima puntata della nuova stagione di Don Matteo andrà in onda su Rai 1 giovedì 10 marzo 2022. La fiction prenderà il posto della serie TV Doc-Nelle tue mani arrivata alla seconda stagione con ottimi ascolti. Tante le novità previste per questa nuova stagione di Don Matteo, tra queste come anticipato poc’anzi, l’uscita di scena di Terence Hill e l’arrivo di Raoul Bova.