Verissimo, Giusy Ferreri senza freni “Sto pensando a …”

Con il fine settimana sono arrivati anche i nuovi appuntamenti con Verissimo ovvero il celebre programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti in studio anche la cantante Giusy Ferreri che ha da poco concluso la sua esperienza al Festival di Sanremo. E proprio nel corso dell’intervista in questione l’artista si è raccontata affrontando diversi argomenti legati sia alla sfera lavorativa ma anche alla sfera privata.

Giusy Ferreri ospite di Verissimo racconta la recente esperienza a Sanremo

Si è conclusa da pochi giorni la 72esima edizione del Festival di Sanremo alla quale hanno preso parte 25 big. Tra questi anche la celebre cantante italiana Giusy Ferreri che sul palco del teatro Ariston ha portato il brano intitolato ‘Miele’. Purtroppo però non è riuscita ad ottenere il successo sperato ed infatti il brano in questione si è classificato al 23esimo posto. Ma come ha vissuto la stessa Giusy Ferreri tale risultato? A raccontarlo è stata l’artista nel corso dell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin. “Sono rimasta un po’ delusa perché non mi aspettavo di arrivare in fondo alla classifica. Poi me ne sono fatta una ragione, alle volte proponi una canzone che non è giusta per il momento”, queste esattamente le sue parole.

Le parole dell’artista sulla figlia

La cantante si è davvero ha molto raccontata nello studio televisivo di Canale 5. Come affermato poc’anzi oltre che parlare di lavoro Giusy Ferreri ha anche parlato della sua vita privata e ovviamente non ha potuto non parlare della figlia Beatrice. La piccola è nata il 10 settembre del 2017 dall’amore con il compagno Andrea Bonomo al quale la celebre artista è legata dal lontano 2008. “Ha una personalità forte, è intelligente, attenta. Già si mette il rossetto”, queste le parole utilizzate dalla Ferreri per parlare della sua piccola grande fan.

La particolare richiesta della piccola Beatrice

Giusy Ferreri ha poi concluso l’intervista facendo una particolare rivelazione. E nello specifico svelando qual è il più grande desiderio della sua piccola Beatrice. “Se sto pensando a un altro figlio? Sì, Beatrice me lo chiede, anzi vorrebbe la sorellina“, queste di preciso le parole espresse dall’artista che ha quindi svelato che il grande desiderio della sua bambina è proprio quello di poter avere una sorellina. E chissà, magari molto presto questo desiderio potrà avverarsi oppure no. Intanto Giusy Ferreri si prepara alla pubblicazione del nuovo album nella speranza di poter molto presto riprendere il tour e incontrare da vicino tutti i suoi fan.