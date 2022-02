Laura Chiatti, Francesco Arca su di lei e la loro storia d’amore “Dopo due anni …”

0 SHARES Condividi Tweet

Laura Chiatti e Francesco Arca per ben 3 anni sono stati una coppia felice ed innamorata. Ad un certo punto però la loro storia d’amore è finita e con il tempo si è trasformata in una splendida amicizia. A parlare di questo splendido rapporto che oggi li lega è stato proprio l’ex tronista di Uomini e Donne, oggi celebre attore, che intervistato dal settimanale Vero Tv ha parlato di come stanno le cose tra di loro oggi e ha rivelato anche quelli che sono i rapporti tra la sua ex fidanzata e l’attuale compagna Irene Capuano.

Francesco Arca e Laura Chiatti da fidanzati ad amici

Chi segue Laura Chiatti e Francesco Arca da un po’ di tempo saprà bene che fino a qualche anno fa i due formavano una splendida coppia. I due attori infatti sono stati fidanzati per ben tre anni ma ad un certo punto la loro storia si è interrotta e ognuno ha proseguito per la propria strada. Laura Chiatti si è sposata con l’attore Marco Bocci e dalla loro unione sono nati due bellissimi bambini di nome Enea e Pablo. Francesco Arca invece si è fidanzato con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Irene Capuano e dal loro amore sono nati due bambini ovvero Maria Sole e Brando. Oggi molto spesso le due famiglie vengono avvistate insieme, segno che l’amore che un tempo univa Laura e Francesco si è trasformato in una splendida amicizia.

La rivelazione dell’attore: “Il nostro rapporto si è trasformato”

A raccontare del bellissimo rapporto che oggi lega Francesco e Laura è stato lo stesso giovane attore nel corso di una recente intervista rilasciata a Vero Tv. “Dopo due anni dalla fine della nostra storia il nostro rapporto si è trasformato in una profonda amicizia che spesso ci spinge a trascorrere del tempo assieme”, queste sono state di preciso le parole espresse da Francesco Arca. L’attore ha poi proseguito “Qualcuno vedendo la mia famiglia assieme alla sua si è lasciato andare a commenti tipo: “Qui c’è qualcosa sotto!”.

Il rapporto tra Laura Chiatti e Irene Capuano

Francesco Arca ha poi proseguito l’intervista rivelando quello che è il rapporto che lega la sua attuale compagna e l’ex fidanzata. A tal proposito ha infatti dichiarato che le due donne sono legate da un ottimo rapporto, sono solite scambiarsi dei consigli e dei complimenti sia pubblicamente sia in privato. Ottimo è anche il rapporto che lega lo stesso Francesco Arca all’attuale marito della Chiatti ovvero Marco Bocci al quale è stato molto vicino nel momento in cui a causa di un herpes al cervello si è ritrovato in ospedale.