GF Vip 6, Carmen Russo diretta su Manila Nazzaro: “Questa è una …”

Una delle protagoniste delle ultime puntate del Grande Fratello vip è stata e continua ad essere la bellissima Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia infatti si è resa protagonista di alcuni scontri con Soleil Sorge con la quale fino a poche settimane fa andava molto d’accordo. Ad intervenire su quanto accaduto e a difendere la stessa Nazzaro è stata di recente Carmen Russo. Ma, come mai?

Carmen Russo intervistata da Casa Chi si schiera dalla parte di Manila Nazzaro

Carmen Russo è stata una delle concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello vip. Uscita dalla casa più spiata d’Italia ormai da alcune settimane la nota ballerina è stata ospite di Casa Chi , e proprio all’interno di tale puntata non ha perso l’occasione per difendere Manila Nazzaro e schierarsi dalla sua parte. All’ex gieffina è stato chiesto se secondo lei Katia Ricciarelli e Soleil Sorge sono davvero sincere nei confronti dell’ex Miss Italia oppure no. Una domanda questa alla quale Carmen Russo ha risposto “Questa è una grande domanda e non si può rispondere, la sincerità di un amico non riesci a capirla dopo anni che lo frequenti, lì dentro tutto può essere un mistero, strumentale. Katia ad esempio quando vedeva me in cucina che facevo le mie”. La moglie di Enzo Paolo Turchi ha poi continuato difendendo Manila e affermando “Se non ci fosse stata lei in quella casa sai che casino ci sarebbe stato! Lei è un po’ ossessiva, eccessiva però ci doveva essere per responsabilizzare, eravamo in tre, quattro a mantenere la casa. E’ comodo parlare, è più difficile fare!”.

Il pensiero di Carmen Russo su Manila Nazzaro

Carmen Russo ha poi proseguito la sua intervista a Casa Chi esprimendo il suo pensiero su quanto accaduto di recente. Nello specifico in merito alla decisione di Lorenzo Amoruso di prendere le distanze dalla compagna l’ex gieffina ha affermato di essere molto dispiaciuta precisando inoltre che quella che lega Manila e Lorenzo è una storia molto bella e quindi la speranza è che questo allontanamento possa essere momentaneo. E a proposito di quello che è l’attuale comportamento che nelle ultime settimane sta caratterizzando la Nazzaro ecco che Carmen Russo si sarebbe espressa affermando “Dopo cinque mesi è un po’ stanca, lì dentro si hanno le idee confuse, basta che in due tre giorni quello che accade intorno a te non è sotto controllo che perdi immediatamente l’orientamento”.

Carmen Russo su Manila: “Non so cosa le sta succedendo”

La ballerina ha poi concluso l’intervista precisando che Manila è sempre stata una donna molto determinata che attualmente sta probabilmente passando un periodo un po’ complicato. “Non so cosa le sta succedendo. Forse Lorenzo Amoruso legge delle cose che noi non siamo in grado di capire”, queste le sue parole.