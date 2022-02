Il Cantante Mascherato, infuria la polemica e Milly Carlucci sui social …

0 SHARES Condividi Tweet

E’ andata in onda nella serata di ieri, venerdì 11 febbraio 2022, la prima puntata de Il Cantante Mascherato. Stiamo parlando del celebre programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci arrivato alla sua terza edizione. Una puntata molto particolare nel corso della quale sembrerebbe essere successo davvero di tutto. Ma esattamente, che cosa? Facciamo un po’ di chiarezza.

Lapsus di Milly Carlucci durante la prima puntata de Il Cantante Mascherato

In tanti hanno atteso la messa in onda della prima puntata de Il Cantante Mascherato. Stiamo esattamente parlando del programma condotto da Milly Carlucci all’interno del quale sono soliti partecipare 12 vip, ovviamente mascherati e quindi irriconoscibili, che partecipando scelgono di sottoporsi ad una competizione canora. Man mano che vengono eliminati vengono scoperte le maschere e quindi i cantanti mascherati vengono ovviamente smascherati. Nel corso della prima puntata è successo però qualcosa che potrebbe aver messo a rischio l’identità di una maschera. Ma esattamente, cos’è successo? Milly Carlucci ad un certo punto, avrebbe dichiarato “Alba si spegne.. Volevo dire Aquila!“.

Milly Carlucci svela l’identità di una maschera?

Le parole pronunciate dalla conduttrice Milly Carlucci, che è sempre stata molto attenta e non ha mai commesso alcun errore, ha alimentato il dubbio che dietro la maschera Aquila possa realmente nascondersi la celebre showgirl Alba Parietti. Un dubbio che avevano già avuto in tanti, proprio perché i modi di fare della maschera in questione facevano tornare alla mente quelli della Parietti, e che adesso sembrerebbe essere stato confermato. Ma sarà davvero così? Per scoprirlo bisognerà attendere il momento in cui la maschera verrà ufficialmente smascherata.

L a frase di Francesco Facchinetti e la polemica nata sui social

La prima puntata de Il Cantante Mascherato ha portato con se anche delle polemiche nate in seguito ad una frase pronunciata da Francesco Facchinetti. Nello specifico in seguito all’esibizione della maschera ‘lumaca’ sarebbe stato inquadrato un gobbo sopra il quale si trovavano scritte proprio le parole pronunciate poco prima da Facchinetti. Secondo quest’ultimo dietro la maschera in questione si nascondevano Eros Ramazzotti e la figlia Aurora. Proprio a causa di tale immagine è scoppiata sui social una grossa polemica che però la conduttrice ha cercato subito di spegnere affermando che le parole sono state scritte dopo essere state pronunciate dal giudice. L’obiettivo? Quello di memorizzarle per poterle dire ancora una volta al pubblico nella fase successiva del programma ovvero quella del riassunto.