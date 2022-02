Il Cantante Mascherato, Francesco Facchinetti nella bufera, la frase su Orietta Berti gela tutti e Caterina Balivo …

0 SHARES Condividi Tweet

La prima puntata della terza edizione de Il Cantante Mascherato è andata in onda su Rai 1 proprio ieri, venerdì 11 febbraio 2022. Nel corso di tale appuntamento non sono mancati i momenti di divertimento ma nemmeno quelli di imbarazzo. Tra questi ad esempio il momento in cui Francesco Facchinetti, seduto in giuria insieme a Flavio Insinna, Caterina Balivo e Arisa, avrebbe pronunciato una frase su Orietta Berti che ha lasciato tutti senza parole.

Polemiche nella prima puntata della terza edizione de Il Cantante Mascherato

Si è aperta nella serata di ieri, venerdì 11 febbraio 2022, la terza edizione de Il Cantante Mascherato. Tra le diverse esibizioni che hanno caratterizzato questa prima puntata vi troviamo quella che ha visto protagonista la celebre cantante Orietta Berti insieme alla maschera Lumaca. L’artista e la maschera in questione si sono esibiti con il brano “Mille” ottenendo un grandissimo successo. L’obiettivo era quello di capire chi si nascondeva dietro questa maschera. Ed è stato proprio nel tentativo di svelare chi si nascondeva dietro la maschera ‘Lumaca’ che Facchinetti, presente in giuria, si è lasciato scappare una frase che ha fatto tanto discutere.

La frase di Francesco Facchinetti su Orietta Berti

“A parte che sarebbe stato bello tenere Orietta sul palco per chiedere a lei cosa si nasconde dentro Orietta Berti… Cosa molto interessante“. Questa nello specifico la frase pronunciata da Francesco Facchinetti di cui si sta tanto parlando nelle ultime ore. Parole queste alle quali si sono subito susseguite quella della conduttrice Milly Carlucci che lo ha interrotto affermando “Nooooooo“.

La reazione degli altri giudici e del pubblico presente in studio

Le parole pronunciate da Francesco Facchinetti hanno lasciato un po’ tutti senza parole. Sono stati momenti di imbarazzo non solo per la conduttrice ma anche per gli altri giudici presenti in studio. Infatti proprio Caterina Balivo e Arisa si sono guardate un po’ stupite. E’ stato a questo punto che proprio Francesco Facchinetti resosi conto che forse le sue parole avevano un po’ stupito tutti è intervenuto affermando “Fa ridere“. Alle parole espresse dal figlio di Roby Facchinetti ecco che Caterina Balivo ha risposto scuotendo la testa mentre invece Arisa ha risposto “Ma io non l’ho capita“. Dopo tutto questo Facchinetti ha poi proseguito il suo intervento svelando chi, secondo il suo pensiero, si nascondeva dietro la maschera Lumaca che si è esibita insieme ad Orietta Berti.