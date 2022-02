Il Cantante Mascherato: Fiordaliso a muso duro contro Arisa, sui social mette un like …

0 SHARES Condividi Tweet

E’ andata in onda pochi giorni fa su Rai 1 la prima puntata della terza edizione de Il cantante mascherato ovvero il celebre programma condotto da Milly Carlucci. La prima maschera ad essere eliminata è stata la gallina sotto la quale si nascondeva la celebre cantautrice Marina Fiordaliso, nota a tutti semplicemente come Fiordaliso. La donna in seguito alla sua eliminazione è poi intervenuta sui social per ringraziare il suo pubblico ma non solo. La cantautrice sembrerebbe anche aver lanciato una particolare frecciatina ad Arisa e sembrerebbe aver svelato anche il nome di un artista che potrebbe nascondersi sotto un’altra maschera. Ma esattamente, di chi stiamo parlando?

La frecciatina di Fiordaliso sui social contro Arisa

Migliaia di telespettatori hanno atteso con ansia la messa in onda della prima puntata della terza edizione de Il cantante mascherato ovvero il celebre programma di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. E proprio alcuni giorni fa è stato trasmesso questo attesissimo primo appuntamento nel corso del quale si sono verificati una serie di colpi di scena. Ad essere eliminata è stata la maschera gallina sotto la quale si nascondeva la celebre cantante Fiordaliso. A mettere la sua maschera a rischio eliminazione è stata la cantante Arisa. E proprio nei confronti di quest’ultima Fiordaliso sembrerebbe aver lanciato una particolare frecciatina sui social . Un follower, nello specifico, avrebbe scritto “Ma Arisa non se poteva fare i fatti suoi?”, e a tali parole l’artista sembrerebbe aver lasciato un like segno quindi che si è trovata molto d’accordo con quanto affermato dall’utente in questione.

Il post social di Fiordaliso in seguito all’eliminazione da Il cantante mascherato

Fiordaliso è stata quindi la prima eliminata del programma condotto da Milly Carlucci. La donna senza alcun timore ha affidato ai social il suo primo pensiero ed infatti proprio il giorno dopo l’eliminazione ha scritto un post sotto al quale sono poi arrivate diverse risposte e commenti anche da parte di alcuni colleghi. “Buongiorno! Cazzarola mi stavo divertendo, uff. La vostra Gallina vi vuole bene!”. Questa nello specifico la frase scritta da Fiordaliso e alla quale tra i vari commenti è arrivato anche quello di Paolo Conticini che non ha perso l’occasione per congratularsi con la donna.

Paolo Conticini nel cast de Il cantante mascherato?

Proprio le parole espresse dalla celebre cantautrice per rispondere al commento di Paolo Conticini hanno alimentato i dubbi di molti. Infatti già nel corso della puntata si era parlato della possibile presenza del noto attore tra il cast. “Sì sì fai il furbo che ci sei pure tu!”, queste le parole espresse da Fiordaliso che hanno alimentato ancora di più il dubbio che sotto la maschera della volpe possa nascondersi l’attore.