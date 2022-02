Selvaggia Lucarelli, sui social umilia Barbara D’Urso: “Non mi piace sparare sul morto…”

0 SHARES Condividi Tweet

Tutti conoscono Selvaggia Lucarelli come una donna molto forte ed in grado di esprimere quello che è il suo pensiero su fatti e persone. Ed ecco che proprio in queste ore la celebre giornalista e giurata di Ballando con le stelle sta facendo tanto parlare di sé per le risposte date ad alcuni followers su Instagram. A colpire è stata in particolar modo la risposta data ad una domanda su Barbara D’Urso , a proposito della quale la Lucarelli si è espressa mettendo ancora una volta in evidenza quello che è il suo pensiero sulla conduttrice.

Selvaggia Lucarelli risponde su Instagram ad una domanda su Barbara D’Urso

Selvaggia Lucarelli è sempre molto attiva sui social e soprattutto non perde mai l’occasione di esprimere il suo pensiero relativo a determinati fatti o persone. Nelle scorse ore ad esempio sono stati molti i followers che hanno rivolto delle domande alla giornalista nella speranza di ottenere delle risposte. Una tra queste domande riguardava proprio la celebre conduttrice di Canale 5 Barbara D’Urso, e anche in questo caso la Lucarelli non ha avuto timore di esprimersi lanciando alla conduttrice una frecciatina piuttosto dura. “Cosa pensi del suo ridimensionamento?” , questa di preciso la domanda rivolta alla giornalista da parte di un follower.

Le parole della giornalista

Una domanda davvero molto particolare quella rivolta dal follower alla Lucarelli sulla celebre conduttrice di Pomeriggio 5 Barbara D’Urso. A tale domanda senza alcun timore la giurata di Ballando con le stelle ha risposto “Non mi piace sparare sul morto…Io il fenomeno Barbara d’Urso l’ho ‘combattuto’ quando occupava ogni spazio possibile e aveva molto potere…”. A proposito del ridimensionamento è infatti possibile dire che se fino allo scorso anno erano tre le trasmissioni affidate alla D’Urso ecco che a partire dallo scorso mese di settembre tutto è cambiato ed infatti alla celebre conduttrice è stata affidato soltanto Pomeriggio 5.

Il pensiero della Lucarelli su Alessia Marcuzzi

Selvaggia Lucarelli ha poi risposto ad una domanda di un follower che le ha chiesto il suo pensiero su quanto dichiarato da Belen Rodriguez, in occasione della prima puntata de Le Iene, sulla conduttrice Alessia Marcuzzi. Domanda questa alla quale la nota giurata di Ballando con le stelle ha risposto utilizzando poche parole ma mettendo bene in evidenza quello che è il suo pensiero sia sulla Marcuzzi sia sulla stessa Belen. “Io so solo che sa fare la conduttrice…”, queste esattamente le sue parole.