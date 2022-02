Mattina cinque, Federica Panicucci riceve i fiori per San Valentino e il collega Francesco Vecchi le lancia una frecciata al veleno

0 SHARES Condividi Tweet

Quella di ieri, lunedì 14 febbraio 2022, è stata una puntata molto particolare di Mattino Cinque. La puntata in questione andata in onda nel giorno di San Valentino ha visto infatti protagonista la conduttrice Federica Panicucci che ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte del fidanzato Marco Bacini. Ma esattamente di cosa stiamo parlando?

Federica Panicucci riceve una bellissima sorpresa nel giorno di San Valentino

San Valentino è una ricorrenza molto importante in quanto proprio in tale occasione viene celebrato e festeggiato l’amore. Molti sono i programmi all’interno dei quali proprio ieri, 14 febbraio, si è affrontato questo argomento. Tra questi anche Mattino 5 ovvero il noto programma Mediaset condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Proprio la conduttrice ha concluso la puntata in questione stringendo tra le braccia un grande mazzo di rose rosse che le sono state inviate a gran sorpresa dal fidanzato Marco Bacini. La Panicucci non ha inoltre perso l’occasione per ringraziare pubblicamente il compagno rivolgendogli delle parole ricche d’amore.

Le parole della conduttrice per il compagno Marco Bacini

“Io volevo augurare buon San Valentino a tutti e queste sono le rose che mi sono arrivate dal mio Marco. Quindi grazie al mio Marco e buon San Valentino a lui”. Sono state queste nello specifico le parole con cui la conduttrice Federica Panicucci ha voluto ringraziare davanti a migliaia di persone il compagno per il bellissimo e romantico gesto fatto nei suoi confronti nel giorno di San Valentino. La conduttrice si è rivolta al collega Francesco Vecchi invitandolo a rivolgere anche lui gli auguri di San Valentino a qualcuno di speciale. “E tu Francesco? Non vuoi augurare buon San Valentino?”, queste nello specifico le parole espresse dalla Panicucci e alle quali il collega ha risposto semplicemente “Ma io lo ho già augurato” facendo intendere di essere stato meno plateale

L’amore tra Federica Panicucci e Marco Bacini

Federica Panicucci e Marco Bacini sono una coppia ormai da 5 anni e molto presto potrebbe arrivare proprio il matrimonio. Secondo alcuni rumors infatti la coppia dovrebbe convolare a nozze quest’anno ma al momento ancora non sembrerebbe essere stata svelata la data ufficiale. A proposito del matrimonio la conduttrice si è espressa affermando “Me lo immagino come una festa felice, gioiosa, piena di persone che ci vogliono bene, felici per noi. Sono tradizionalista, immagino un matrimonio classico”. Questo grande amore è arrivato per la Panicucci dopo la separazione dal marito Mario Fargetta avvenuta nel 2015.