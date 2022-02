Domenica In,  Ornella Muti al veleno su Sanremo: “Non ho potuto dire di no perchè …” la Venier in grande imbarazzo

0 SHARES Condividi Tweet

Il Festival di Sanremo 2022 si è rivelato un grande successo ed infatti a distanza di alcuni giorni dalla messa in onda dell’ultima puntata se ne continua ancora a parlare tanto. Nello specifico nel corso della puntata di Domenica In andata in onda domenica 13 febbraio sono stati presenti diversi ospiti protagonisti di questo 72esimo Festival della canzone italiana. E tra gli ospiti in questione anche una delle 5 co-conduttrici che hanno affiancato Amadeus in questa nuova esperienza. Di chi stiamo parlando? Della celebre attrice italiana Ornella Muti che si è lasciata intervistare dalla Venier facendo anche delle particolari rivelazioni di cui si sta tanto parlando nelle ultime ore.

Ornella Muti è stata la prima co-conduttrice del Festival di Sanremo 2022. E quindi la prima donna che ha affiancato il conduttore e Direttore Artistico Amadeus nel corso della prima serata del celebre concorso canoro. Ed ecco che a distanza di alcuni giorni l’attrice ha commentato l’ esperienza sul palco del teatro Ariston nel corso dell’intervista rilasciata a Mara Venier durante la puntata di Domenica In andata in onda domenica 13 febbraio 2022. L’intervista in questione si è aperta con un video omaggio dedicato proprio alla carriera di Ornella Muti ed è poi proseguita con delle domande sul Festival di Sanremo. Ed ecco che proprio a tal proposito la celebre attrice avrebbe dichiarato “Parliamo dell’esperienza di Sanremo? Se proprio dobbiamo…”.

La Muti rivela cosa prova nel rivedersi

L’intervista è poi proseguita con altre dichiarazioni rilasciate dalla celebre attrice. Quest’ultima ha infatti rivelato cosa prova nel rivedersi e a tal proposito ha affermato “Quando mi rivedo, cosa penso? Dipende da quello che vedo”. Ornella Muti ha infatti confessato di non sentirsi sempre tanto bella come molti invece sono soliti dirle. “Perché uno vive dentro e dentro è tutta un’altra cosa. Sono sempre stata un po’ tormentata”, queste esattamente le sue parole.

La confessione su Sanremo che ha lasciato tutti senza parole

L’intervista si è poi conclusa con una particolare confessione fatta dall’attrice sull’esperienza al Festival di Sanremo 2022. “Che fatica, mamma mia! Ho accettato subito ma non avrei potuto dire di no, mi avrebbero fucilato. Ma non è il mio habitat, non ho i tempi televisivi, è difficile!”. Queste nello specifico le parole espresse da Ornella Muti che ha poi proseguito “Sanremo non è comodo. E’ una cosa canora ed io ho fatto quello che dovevo fare, punto”. A proposito invece delle polemiche nate per gli abiti indossati ha rivelato di essersi molto dispiaciuta e ha voluto inoltre precisare che lo stilista Giorgio Armani è sempre stato molto importante nella sua vita.