Selvaggia Lucarelli: “C’ è differenza tra Drusilla Foer e Pamela Prati, infatti …”

0 SHARES Condividi Tweet

Drusilla Foer l’abbiamo vista recentemente sul palco dell’Ariston come co-conduttrice del Festival di Sanremo, dove è stata tanto voluta da Amadeus. Abbiamo avuto modo di conoscerla tanti anni fa, visto che ha preso parte a tanti programmai televisivi ed è stata anche una interprete in diversi film. Lo scorso fine settimana, Drusilla ha preso parte alla puntata di Verissimo dove ha raccontato e parlato della sua vita privata. Sembra aver parlato della sua storia d’amore con l’ex marito, che purtroppo è venuto a mancare diversi anni fa. Oggi a parlare però di Drusilla è stata Selvaggia Lucarelli, ha quale ha fatto una similitudine tra la co-conduttrice del Festival e Pamela Prati. In che senso?

Drusilla Foer e Pamela Prati, cosa hanno in comune?

Dopo la partecipazione di Drusilla a Verissimo e dopo che quest’ultima ha raccontato la sua storia d’amore a Silvia Toffanin, sembra che in molti abbiano paragonato Drusilla a Pamela Prati. In molti hanno quindi iniziato ad asserire che il marito di Drusilla effettivamente non esiste. Stiamo parlando del defunto marito Hervè De Foer. Chi non ha avuto modo di conoscerla prima, poteva anche immaginare che effettivamente questo uomo fosse realmente esistito. Chi conosce Drusilla, personaggio inventato da Gianluca Gori, però, sa bene che effettivamente anche il marito è inventato.

La storia d’amore tra Drusilla e l’ex marito defunto come Pamela e Mark Caltagirone?

Il fatto è che la Foer ha parlato del suo defunto marito come se effettivamente questo fosse realmente esistito. Ha raccontato di quello che è stato il loro grande amore e della sua morte.“Io sono tuttora madame Foer anche se lui non c’è più“. Queste le parole di Drusilla. Ad ogni modo, proprio in seguito a questa intervista, Drusilla è stata paragonata a Pamela Prati per via della vicenda che ha visto quest’ultima legata ad un uomo misterioso o inventato, Mark Caltagirone.

Il punto di vista di Selvaggia Lucarelli

In realtà le due sembra non abbiano proprio nulla in comune. A parlarne è stata Selvaggia Lucarelli. “A proposito di Drusilla Foer e del racconto sul marito morto che però non è morto perché non esiste e delle analogie con Pamela Prati e Mark Caltagirone, vado a spiegare. Pamela esiste, lei credeva a quel che diceva, noi no. Drusilla non esiste, lei non crede a quello che dice (interpreta), noi sì. Più o meno”. Queste le parole della giornalista. La differenza quindi è che mentre Pamela Prati è una persona reale, Drusilla è un personaggio inventato.