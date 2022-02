Sonia Bruganelli attacca il marito di Manila Nazzaro e lui la umilia: “Povera Sonia …” 

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri lunedì 14 febbraio 2022 è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip e sembra che non siano mancati i colpi di scena. Non tanto a sorpresa, visto che era stato già annunciato, è entrato in casa Alex Belli, tra lo stupore dei suo coinquilini e della stessa Delia Duran. Ad ogni modo, questo non è stato l’unico fatto eccezionale della serata. Nei giorni scorsi il compagno di Manila Nazzaro pare avesse scritto dei post che hanno fatto parecchio dubitare sulla sua volontà di voler continuare la storia con l’ex Miss Italia. Questo è apparso del tutto incredibile visto che i due sono sempre apparsi molto innamorati.

Lorenzo Amoruso e i post che mettono dubbi sulla relazione con Manila

Lorenzo Amoruso, il compagno di Manila avrebbe avuto anche dei battibecchi con Sonia Bruganelli sui social. I due si sono scambiati delle velenose frecciatine. Ma per quale motivo? Facciamo un pò di chiarezza.

Il compagno della gieffina litiga sui social con Sonia Bruganelli

Lorenzo Amoruso nei giorni scorsi ha avuto diversi battibecchi con Sonia Bruganelli. I due avrebbero litigato sui social e pare che a far scoppiare la bomba sia stato un fotomontaggio. Il marito di Manila su Twitter nello specifico, avrebbe condiviso un fotomontaggio di Barù e Jessica e nell’hashtag ci sarebbe la scritta #TeamJerù. Ad ogni modo, fin qui non ci sarebbe nulla di male se non fosse che Sonia Bruganelli ha visto questo gesto di Lorenzo come un modo per accumulare follower e per avere maggiori consensi e portare la moglie al televoto.

Le parole di Sonia, la risposta di Lorenzo non tarda ad arrivare

Una volta visto il post di Amoruso, Sonia sembra aver scritto “Ma davvero fa?!?!? Dai seriiiii!”. Un follower avrebbe risposto alla Bruganelli attaccandola ed è stato a quel punto che la moglie di Paolo Bonolis avrebbe aggiunto “Ma non capisci che sto difendendo Jessica da uno che non fa altro che utilizzare le sue fans per ricavare voti per la moglie?!?!??“. Ad ogni modo, la risposta di Lorenzo non è tardata ad arrivare.“Sonia o povera Sonia, sei talmente tanto poco attenta alle dinamiche del GF Vip che commenti cose di cui non ne sei assolutamente a conoscenza, soprattutto vuoi screditarmi pensando che io voglio comprare voti da altri fan. Ma purtroppo anche qui sbatti contro il tuo muro di puro egocentrismo…”. Un botta e risposta che di certo non è passato inosservato sui social. Va detto che non è la prima volta che i due si attaccano sui social, ma questo era già accaduto lo scorso dicembre.