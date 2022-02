Michelle Hunziker senza freni “Quando chiudo la porta di casa …”

0 SHARES Condividi Tweet

Michelle Hunziker da poche settimane ha annunciato la fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi. Dopo tanti anni di matrimonio e dopo aver messo al mondo due figlie, adesso Michelle e Tomaso hanno deciso di prendere due strade diverse. Michelle è pronta a debuttare con un nuovo programma intitolato Michelle Impossibile, condotto dalla stessa. Saranno due serate speciali dove Michelle parlerà proprio della sua vita, raccontando anche alcuni aneddoti a molti di noi sconosciuti. Un programma incentrato su Michelle, sul suo privato e sulla sua vita professionale. Di questo ne parlato la stessa nel corso di un’intervista che ha rilasciato nel salotto di Verissimo ma anche a Il Corriere.

Michelle Hunziker, nuovo programma per la conduttrice “Michelle Impossibile”

Nuovo lavoro del tutto inedito e originale per la conduttrice svizzera. “Un sogno che ho inseguito a lungo, penso sempre che le cose arrivino quando è giusto che arrivino, devi avere una maturità non solo artistica ma anche emotiva per fare un programma così”. Questo quanto dichiarato da Michelle che come abbiamo già avuto modo di anticipare, purtroppo si è separata recentemente dal marito Tomaso. Ovviamente è ancora troppo presto e la ferita per Michelle è molto fresca e dolorosa, ci vorrà del tempo prima che la conduttrice possa metabolizzare la fine di questa storia che per lei è stata molto importante.

La fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, il dolore della conduttrice

“I manuali di psicologia insegnano che due sono le cose che stressano emotivamente di più l’essere umano: la morte e la separazione. Tutte le separazioni sono dolorose, fanno malissimo, sono difficili da superare perché ti senti fallita”. Queste ancora le parole dichiarate da Michelle. Fortunatamente il lavoro al momento ha distratto Michelle da questa situazione familiare e privata e di questo Michelle non può che ritenersi fortunata.

Il lavoro dopo la separazione “Mi ritengo fortunata”

“Mi ritengo fortunata perché in un momento difficile come questo ho qualcosa su cui concentrarmi e che mi distrae, poi certo quando chiudo la porta di casa la sera il dolore rimane”.Ad ogni modo, nonostante tutto sembra che il giornalista abbia chiesto a Michelle se dopo questa ennesima delusione d’amore crede ancora nell’amore. La conduttrice ha risposto “Si, di brutto“. Insomma, la Hunziker spera sempre di poter essere felice un giorno.