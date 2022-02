La vita in diretta, Salvo Sottile fa una proposta ad Alberto Matano che risponde: “Presto …”

0 SHARES Condividi Tweet

È andata in onda nel pomeriggio di ieri, lunedì 14 febbraio 2022, una nuova puntata de La vita in diretta. Stiamo nello specifico parlando del celebre programma televisivo di Rai 2 condotto dall’amatissimo giornalista e conduttore televisivo italiano Alberto Matano. Una puntata molto particolare ricca di ospiti, tra questi anche il giornalista Salvo Sottile che proprio prima della fine della puntata è riuscito a strappare al collega una particolare promessa. Ma esattamente di cosa stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

Salvo Sottile ospite di Alberto Matano a La vita in diretta

La vita in diretta è un programma di Rai 2, molto seguito dai telespettatori, in onda nel pomeriggio a partire dalle ore 17:05 fino alle 18:45. All’interno di ogni puntata vengono affrontati argomenti di vario tipo e quindi ad esempio si parla di cronaca ma anche di attualità. Ma non solo, è inoltre importante precisare che non mancano nemmeno i momenti di intrattenimento e di divertimento sia per gli ospiti in studio sia per i telespettatori a casa. Nel corso della puntata trasmessa ieri, e nello specifico nell’ultima parte della puntata, ad essere ospiti di Alberto Matano nello studio televisivo de La Vita in diretta sono stati Anna Pettinelli, Ester Pantano, Gloria Guida e Salvo Sottile . Proprio quest’ultimo ha rivolto al collega una particolare richiesta riuscendo ad ottenere anche una promessa molto particolare.

La promessa di Alberto Matano a Salvo Sottile

Salvo Sottile tutte le mattine, dallo scorso mese di settembre, conduce insieme ad Anna Falchi un altro programma di grande successo di Rai 2 ovvero I fatti vostri. Ed ecco che è stato proprio in riferimento al suo programma che rivolgendosi al collega Alberto Matano non ha perso l’occasione per fargli una proposta. “Ti aspetto a I Fatti Vostri“, queste di preciso le parole espresse da Salvo Sottile e alle quali Alberto Matano ha risposto “Verrò presto a rompere il porcellino”.

I telespettatori divertiti dalla risposta di Alberto Matano

La risposta data da Alberto Matano a Salvo Sottile ha fatto molto sorridere i telespettatori. Il presentatore con l’espressione ‘rompere il porcellino’ intendeva fare riferimento al gioco telefonico protagonista della trasmissione condotta da Salvo Sottile insieme ad Anna Falchi con cui, i conduttori insieme ad Emanuela Aureli, sono soliti intrattenere e divertire i telespettatori. Quello che adesso in molti si stanno domandando è quando davvero sarà possibile vedere Alberto Matano ospite di Salvo Sottile e Anna Falchi. Non ci rimane che attendere.