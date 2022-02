Platinette su Amadeus al Festival di Sanremo 2023 non usa mezzi termini “Non si …”

0 SHARES Condividi Tweet

La 72esima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa da pochi giorni ma nonostante ciò si è già iniziato a parlare di quello che sarà il Festival di Sanremo 2023. Secondo molti a condurre ancora una volta, per il quarto anno consecutivo, il celebre concorso canoro sarà proprio Amadeus. E nello specifico ad esprimere nei suoi confronti delle parole di stima e di elogio è stato di recente Platinette nella rubrica tenuta su DiPiù. Ma, quali sono state nello specifico le parole espresse dal noto conduttore radiofonico?

Amadeus conduttore del Festival di Sanremo 2023?

Il Festival di Sanremo 2022 ha visto vincere la coppia formata da Blanco e Mahmood con il brano ‘Brividi’ anche se sono davvero molte le canzoni che stanno riscontrando un grandissimo successo. Lo stesso Festival è stato uno dei più visti degli ultimi anni. Amadeus è infatti riuscito ad ottenere degli ascolti incredibili tanto che il Festival di Sanremo 2022 è stato soprannominato il Festival dei record. Ad esprimersi nelle ultime ore sulla possibile presenza di Amadeus al Festival di Sanremo 2023 è stato il noto conduttore radiofonico ma anche televisivo Maurizio Umberto Egidio Coruzzi detto Mauro e conosciuto con lo pseudonimo Platinette. “Il Festival di Sanremo di quest’anno è stato un autentico tripudio e già si parla di Amadeus come conduttore anche della sua quarta edizione consecutiva perché, come si usa dire, squadra che vince non si cambia”, queste nello specifico le sue parole espresse sulla rubrica da lui tenuta su DiPiù.

Le parole di elogio di Platinette per Amadeus

Platinette ha proseguito il suo intervento sul Festival di Sanremo sottolineando quanto il conduttore Amadeus sia stato bravo nel condurre da solo, senza Fiorello, questo suo terzo festival. Infatti i primi 2 anni il conduttore è stato sempre affiancato dall’amico e collega precedentemente citato mentre invece quest’anno nonostante abbia provato ad averlo ancora una volta con se ecco che Fiorello ha calcato il palco del teatro Ariston solamente in occasione della prima puntata. Nel corso delle quattro successive serate il conduttore è stato poi affiancato da bravissime co-conduttrici ma per la maggior parte del tempo ad essere padrone del palco è stato solamente lui. A tal proposito Platinette ha affermato “Amadeus ha fatto coppia con Fiorello, con il quale aveva condotto le due precedenti edizioni, una sera solamente, e dunque dimostrando di farcela benissimo anche da solo”.

Il noto conduttore radiofonico ha poi concluso il suo intervento dichiarando che questo Festival di Sanremo 2022 è stato molto importante anche in riferimento a quello che è il terribile periodo che stiamo affrontando. “Questo Festival ha realmente segnato la fine dell’emergenza e, di conseguenza, tanta è stata la voglia di partecipazione”, queste esattamente le sue parole.