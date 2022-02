Belen Rodriguez senza freni: “Io, al contrario di molti miei colleghi …”

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez e Stefano De Martino nell’ultimo periodo sembra si siano tanto riavvicinati. Se all’inizio poteva essere soltanto un’indiscrezione, ad oggi invece è una conferma arrivata proprio per mano della stessa showgirl argentina. Quest’ultima sembra aver iniziato una nuova avventura a Le iene, come conduttrice al fianco di Teo Mammuccari. Pare che Belen desiderasse condurre questo programma ormai da diverso tempo e soltanto a distanza di un pò di tempo è riuscita a coronare questo sogno. Adesso, Belen ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti. Ma cosa ha detto la Rodriguez?

Belen Rodriguez, la vecchia intervista con Stefano De Martino

Proprio nel 2013, Belen aveva rilasciato a Le Iene un’intervista doppia insieme a Stefano De Martino e pare che in quell’occasione avesse fatto delle dichiarazioni molto interessanti. La Rodriguez parlando del suo ex marito pare avesse svelato di avere in genere più autocontrollo rispetto all’ex ballerino. Ad ogni modo, nel corso di un’intervista che la stessa Belen ha rilasciato a Tv sorrisi e canzoni sembra aver confessato che effettivamente rispetto a quanto dichiarato anni fa, adesso è tutto cambiato.

Stefano ha più autocontrollo, cosa è cambiato negli ultimi dieci anni

“Sono passati quasi dieci anni, Stefano era talmente piccolo… E anche se rimane sempre più giovane di quattro anni, forse ora è lui che ha più autocontrollo”. Queste le parole dichiarate dalla 37enne nel corso di una recente intervista. Insomma, sembra che le cose si siano invertite, ovvero che Stefano adesso sia più bravo a mantenere l’autocontrollo a differenza di Belen che invece farebbe maggiormente fatica. “Io, al contrario di tanti colleghi, non mi faccio mai mandare le domande prima di un’intervista perché non voglio perdere autenticità”. Queste ancora le parole della conduttrice de Le Iene.

Le emozioni di Belen dopo aver indossato la divisa della Iena

Poi sembra che la Rodriguez abbia voluto raccontare le emozioni che ha vissuto quando ha provato per la prima volta la divisa da Iena. “Appena l’ho provata mi sono messa a piangere. Si dice che ogni sogno può diventare realtà, ti mettono in testa che chiunque può fare qualsiasi cosa. Sui social vedi ragazzi e ragazze che pensano di poter cantare, recitare, fare spettacolo. Ma non tutti i sogni sono raggiungibili. E’ importante saper riconoscere i propri talenti. Per questo mi sono emozionata”.