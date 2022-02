Cristina Marino, la dedica per il marito Luca Argentero è da brividi, il web si commuove

0 SHARES Condividi Tweet

Cristina Marino è la moglie di Luca Argentero e la loro è una delle coppie più belle e più amate del mondo dello spettacolo. I due sono davvero molto innamorati, affiatati ed anche molto amati. Non manca occasione per entrambi di dimostrare quanto grande sia il loro amore e quanto speciale sia il loro rapporto e sentimento. Ad ogni modo, proprio nelle scorse ore l’attrice ha voluto fare una dimostrazione d’amore nei confronti del marito e lo ha fatto sui social.

Cristina Marino e la dedica speciale a Luca Argentero per San Valentino

In occasione della festività di San Valentino, Cristina sulla sua pagina Instagram ha pubblicato una foto che ritrae un abbraccio molto sensuale con il marito con tanto di dedica nei suoi confronti. Soltanto la scorsa estate, Cristina e Luca sono convolati a nozze, a distanza di un anno dalla nascita della loro piccola Nina Speranza che è nata nel mese di maggio 2020. Sui social hanno diffuso le immagini delle loro nozze, mostrandosi davvero felici in quelli che sono stati i loro giorni più felici.

Le foto della coppia che mettono in evidenza il grande amore che li unisce

Sui loro profili social sono presenti tanti scatti che ritraggono Cristina e Luca molto felici ed affiatati. Proprio nelle scorse ore l’attrice ed ex modella ha condiviso delle foto molto sensuali, parecchio eleganti ma soprattutto naturali e spontanee. Si tratta di foto in bianco e nero dove appaiono Cristina ed il marito. Esattamente nella prima si vede Cristina che abbraccia il marito che ha gli occhi chiusi e una didascalia che recita così: “So cos’è l’amore grazie a te”. In questo scatto l’ex modella pare non abbia addosso il sopra del costume, ma non fa comunque intravedere nulla. Nella foto successiva, i due protagonisti sono molto sorridenti e pare si lascino andare ad una grassa risata, mettendo ben in evidenza la loro complicità oltre che il grande sentimento che li accomuna.

Le bellissime parole di Cristina per il marito

Non è neppure la prima volta che Cristina dedica delle bellissime parole al marito. Soltanto poche settimane fa, hanno trascorso dei bellissimi giorni al mare, insieme alla loro piccola e sui social hanno condiviso tante immagini di questa splendida vacanza. Ad ogni modo, il post che l’attrice ha condiviso sui social ha ottenuto davvero tanti like e tanti commenti positivi. Del resto, come abbiamo già avuto modo di anticipare, la coppia formata da Cristina Marino e Luca Argentero è una delle più belle e delle più amate della televisione italiana.