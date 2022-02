Andrea Delogu senza freni su Stefano De Martino “Con lui …”

0 SHARES Condividi Tweet

E’ speciale e sincera l’amicizia che lega la conduttrice televisiva Andrea Delogu e il collega Stefano De Martino. A rivelarlo sono stati i diretti interessati proprio di recente all’interno della trasmissione condotta dalla stessa Andrea su Rai 2 in seconda serata ovvero ‘Tonica’. Ma, quali sono state esattamente le loro parole?

Stefano De Martino ospite di Andrea Delogu su Rai 2

È andata in onda nella serata di martedì 15 febbraio 2022 la prima puntata del programma televisivo condotto da Andrea Delogu in seconda serata su Rai 2. Stiamo nello specifico parlando del programma intitolato ‘Tonica’ , e proprio in occasione della prima puntata la conduttrice ha ospitato un grande amico oltre che collega ovvero Stefano De Martino. A confessare di essere uniti da una grande amicizia è stata la stessa presentatrice che proprio per presentare il noto ballerino ha utilizzato delle bellissime parole.

Le parole della conduttrice su De Martino

“Sono molto legata a un uomo, è un amico a cui voglio molto bene. Con lui facciamo telefonate di ore, e non sto scherzando, nelle quali parliamo per ore di questo lavoro che amiamo follemente. Lui fa il mio stesso mestiere: parliamo della vecchia tv in bianco e nero, ci diamo consigli, ci confidiamo cosa o non vorremmo fare. Un amico con cui ho lavorato, sono andata a cena, al cinema, in discoteca, un amico vero insomma”, queste esattamente le parole espresse da Andrea Delogu. La conduttrice sempre parlando di De Martino ha poi proseguito rivelando che prima del suo divorzio dal marito Francesco nessuno si era reso conto di questa preziosa amicizia. Dopo il divorzio invece sono stati tanti i paparazzi che se ne sono resi conto e per tale motivo quindi in tanti hanno iniziato a parlarne.

La risposta del noto ballerino

“Lo devo ammettere, è difficile, è molto complicato ma si può essere anche amiche di un bono, bello, bravo, interessante, capace, divertente, tonico come Stefano De Martino”. Queste le parole con cui la conduttrice ha concluso il suo pensiero su De Martino e sulla loro amicizia. E proprio il ballerino è poi intervenuto affermando “Di fronte a tutti questi aggettivi, pensavo non toccasse a me!“. Il conduttore di ‘Stasera tutto è possibile’ ha poi proseguito “Io sono anni che vivo di etichette, però penso che sminuiscano per definizione, quindi secondo me bisogna sorridere e andare avanti, stare sulle righe, non soffermarsi”. La conduttrice in modo scherzoso, proprio per andare contro al gossip, ha poi concluso sorridendo “Credo di essere rimasta incinta”.