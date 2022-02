GF Vip 6, Katia Ricciarelli nella bufera per le parole che ha usato contro Miriana Trevisan: “Mi viene voglia di …”

0 SHARES Condividi Tweet

Il Grande Fratello Vip 6 terminerà tra qualche settimana ma nonostante ciò gli scontri e le polemiche non sembrano destinate a placarsi. Nelle ultime ore ad esempio si sta molto parlando di alcune parole espresse da Katia Ricciarelli nei confronti di Miriana Trevisan. Parole che stanno facendo discutere parecchio e che hanno scatenato la reazione dei telespettatori che non hanno perso l’occasione per rivolgere alla nota cantante lirica critiche e accuse. Ma esattamente, per quale motivo?

Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro sempre più lontane

Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro sono state per mesi molto legate. Hanno infatti condiviso bellissimi momenti all’interno della casa più spiata d’Italia definendosi per molto tempo delle vere amiche. Ad un certo punto però qualcosa sembrerebbe essersi rotta, soprattutto in seguito all’ingresso nella casa del GF Vip della compagna di Alex Belli ovvero Delia Duran che ha molto legato con l’ex Miss Italia. Da quel momento le due donne si sono poco alla volta sempre più allontanate. E mentre Katia è rimasta sempre vicina alla bella Soleil Sorge ecco che Manila si è invece avvicinata, ogni giorno sempre di più, a Miriana Trevisan. E proprio questo non sembrerebbe essere per nulla piaciuto alla Ricciarelli.

Le parole di Katia Ricciarelli su Miriana Trevisan “Mi viene voglia di bruciarglieli”

Dall’inizio del GF Vip ad oggi sono veramente molti gli scontri che hanno visto protagoniste Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan. Nonostante le due donne abbiano recentemente provato a chiarire ecco che tra loro il rapporto non è migliorato. E a dimostrarlo sono state proprio le parole espresse dalla Ricciarelli nelle scorse ore. La donna si trovava insieme alla Sorge quando, in riferimento ai capelli della Trevisan avrebbe affermato “Con questi capelli che mi viene voglia di bruciarglieli da quanto sono brutti!”. Alle sue parole Soleil ha risposto affermando che forse per Miriana potrebbe essere arrivato il momento di togliere le extension.

Katia Ricciarelli al centro di numerose polemiche sul web

Le parole della Ricciarelli e la risposta della Sorge non sono passate inosservate e anzi al contrario hanno scatenato una vera e propria polemica. In tanti hanno infatti commentato criticando sia la Ricciarelli sia Soleil, ma le parole più dure sono state quelle espresse nei confronti della cantante lirica. Vi è stato ad esempio chi le ha scritto “Ridicola” e chi invece le ha scritto di essere una vera e propria “iena“.