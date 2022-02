Cecilia Rodriguez lancia una frecciata all’ex Francesco Monte: “Io non sono mai …”

0 SHARES Condividi Tweet

Tutti conoscono la bellissima Cecilia Rodriguez ovvero la sorella minore della celebre Belen divenuta particolarmente nota al pubblico anche grazie alla partecipazione a diversi reality show Mediaset di grande successo. La giovane donna proprio di recente ha rilasciato delle dichiarazioni di cui si sta molto parlando legate in particolar modo alla sua vita privata. Parole molto particolari che a molti sono sembrate una vera e propria frecciata rivolta all’ex fidanzato Francesco Monte.

Cecilia Rodriguez è da anni ormai fidanzata con l’ex ciclista Ignazio Moser. Nonostante nei mesi scorsi si sia parlato di crisi nel loro rapporto ecco che oggi i due dimostrano di essere felici e innamorati. E proprio di recente si è espressa commentando i suoi amori prima di aver incontrato Moser. Parole particolari che a tanti sono sembrate una vera e propria frecciata rivolta in particolar modo all’ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte. Nello specifico sul profilo YouTube di MTV Italia è stato pubblicato un video con protagonista la Rodriguez intenta a parlare dei suoi ex e dell’amore per Ignazio. “Sono stata innamorata tutte e tre-quattro volte, chi si ricorda più! Pensavo di essere stata innamorata di tutti i miei ex, uno alla volta eh, non tutti insieme, però essendo innamorata di Ignazio Moser vi dico che a questo punto non sono mai stata innamorata prima. Quindi solo una volta. Di Ignazio”, queste nello specifico le parole espresse da Cecilia.

La storia d’amore tra Cecilia e l’ex fidanzato Francesco Monte

Francesco Monte e Cecilia Rodriguez sono stati fidanzati per ben 4 anni. E nello specifico fino al momento in cui la sorella di Belen ha fatto il suo ingresso nella casa del GF Vip. Quello che univa Monte e Cecilia sembrava essere un grande amore ma stando a quelle che sono le parole espresse dalla Rodriguez il vero amore sembrerebbe averlo incontrato solamente con Ignazio. Le sue parole probabilmente non saranno piaciute all’ex fidanzato che però al momento non sembrerebbe avere ancora commentato.

Cecilia Rodriguez su Ignazio Moser: “E’ stato colpo di fulmine”

Cecilia Rodriguez proprio a proposito di Ignazio Moser ha rivelato di aver provato nei suoi confronti un vero e proprio colpo di fulmine. “Appena l’ho visto ho detto ‘Oh dio, io lo voglio’, ma ero fidanzata e non potevo. Alla fine è stato colpo di fulmine perché appena l’ho visto mi è piaciuto”, queste le sue parole. La sorella di Belen e Jeremias Rodriguez ha poi proseguito rispondendo ad un altra domanda nel video di MTV. Nello specifico vi è stato chi le ha chiesto “Cosa ti ha fatto innamorare di Ignazio?”. Domanda alla quale la giovane donna ha risposto “Ogni volta che lui si avvicinava e mi sorrideva a me mi passava qualsiasi cosa.. […] Credo nel colpo di fulmine, con Ignazio l’ho avuto”.