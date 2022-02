Belen al veleno contro Spinalbanese “Ho peccato di …”

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez è sempre una grande protagonista del gossip. La celebre showgirl argentina nel corso delle ultime settimane è finita ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica per via della sua vita privata. E nello specifico in seguito al riavvicinamento all’ex marito Stefano De Martino. La Rodriguez nel corso di una recente intervista rilasciata a Chi ha anche parlato della sua vita privata ammettendo di aver commesso degli errori. Ma, a chi erano riferite le sue parole?

Belen Rodriguez confessa i suoi sbagli a Chi

Se la carriera si rivela ogni giorno sempre di più un grande successo ecco che lo stesso non è possibile dire della sfera amorosa. Sono infatti diverse le storie iniziate e finite ma due di queste rientrano sicuramente tra le delusioni più forti per la Rodriguez. E nello specifico stiamo parlando della fine del matrimonio con Stefano De Martino, al quale sembrerebbe essersi recentemente riavvicinata, e la fine della storia d’amore con Antonino Spinalbese. Nel corso di una recente intervista rilasciata a Chi ecco che Belen non ha perso l’occasione di raccontarsi e parlare della sua vita privata rivelando di aver commesso degli errori importanti. Ma non solo, la showgirl ha poi voluto precisare che oggi al centro di tutto mette se stessa e i suoi bambini.

Le parole della showgirl argentina

“Non voglio sembrare egoista ma oggi penso prima a me e ai miei figli. Se non sono contenta io per prima, è difficile che riesca a trasmetterlo a loro”. Queste nello specifico le parole espresse dalla bella Belen che ha poi proseguito “Basta soffrire, non voglio più farlo, se una cosa non va, non va. Ho sbagliato tanto perché sono un entusiasta ed è lì che ho sbagliato, nel fare le cose subito. Ho peccato di entusiasmo, non di leggerezza, alla fine faccio male anche a me”. In tanti si sono chiesti a chi fossero rivolte le sue parole e in molti sono arrivati alla conclusione che probabilmente potrebbero essere indirizzate all’ex Antonino Spinalbese dalla cui unione è nata lo scorso mese di luglio la piccola Luna Marì. Ovviamente si tratta di semplici supposizioni in quanto la conduttrice non sembrerebbe aver fatto alcun nome.

Il riavvicinamento con l’ex marito Stefano De Martino

Nel corso delle ultime settimane Belen Rodriguez è stata fotografata più volte insieme all’ex marito Stefano De Martino. E l’ultimo avvistamento dell’ex coppia sarebbe avvenuta presso un resort a Brescia. Il ballerino proprio di recente aveva commentato il presunto ritorno di fiamma con l’ex moglie negando tutto e sostenendo di incontrarla insieme al loro bambino. In realtà però al resort in questione Santiago, secondo quanto emerso da alcuni rumors, non era presente. Belen a proposito del riavvicinamento con De Martino ha invece dichiarato “Con Stefano ci vediamo, non è una novità. No, la nostra storia non ha detto tutto perché la mia vita non ha detto tutto, è come un film: avrà detto tutto quando non ci sarò più”.