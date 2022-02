Gianni Morandi decide di rivelare cosa è successo dopo la finale del Festival 2022: “Siamo …”

0 SHARES Condividi Tweet

E’ trascorso poco tempo da quando si è conclusa la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo 2022. Un Festival di grande successo condotto per il terzo anno consecutivo da Amadeus e che ha visto trionfare la coppia composta da Blanco e Mahmood con il brano ‘Brividi’. Ad ottenere un grande successo è stato anche Gianni Morandi che sul palco del Teatro Ariston ha portato il brano ‘Apri tutte le porte’ scritto per lui da Jovanotti. Ed ecco che proprio il celebre artista nelle ultime ore si è espresso rivelando tutto quello che ha fatto dopo la finale e facendo delle rivelazioni sulla possibile futura partecipazione al Festival di Sanremo 2023.

La rivelazione di Gianni Morandi sul dopo Festival

Gianni Morandi è un artista molto apprezzato considerato una delle colonne portanti della musica leggera italiana. Al Festival di Sanremo 2022 Gianni Morandi ha partecipato con la speranza di riuscire a classificarsi tra i primi dieci. In realtà però è andata meglio di come immaginava in quanto è riuscito addirittura a salire sul podio classificandosi al terzo posto. Una felicità incredibile sia per Morandi e lo staff ma anche per la moglie Anna. Proprio l’immensa felicità li ha portati, nel dopo puntata del Festival, a trascorrere dei momenti di assoluto svago e divertimento. “Siamo saliti su un van per andare a cena, ho messo la canzone a tutto volume e ci siamo fermati a ogni capannello di gente: due di notte, giù il finestrino e musica a palla. Venivano tutti a salutarmi, a cantare, a farsi una foto con me”, questo il suo racconto.

Gianni Morandi ha poi continuato esprimendosi su Blanco e Mahmood ovvero i due giovani artisti che hanno vinto questo settantaduesimo Festival della Canzone Italiana con il brano ‘Brividi’. Un brano che ha riscosso un grande successo fin dalla prima puntata del Festival e a proposito del quale Morandi si è così espresso “Hanno vinto strameritatamente, senza rivali. Mahmood lo conoscevamo: è un autore notevole! Blanco, invece, per me è stata la grandissima rivelazione del Festival”.

Gianni Morandi al Festival di Sanremo 2023?

Dopo il grande successo ottenuto in occasione del Festival di Sanremo 2022 sono molti coloro che si stanno domandando se Morandi parteciperà anche al Festival 2023 oppure no. A tale domanda l’artista ha così risposto “Non lo so, però so per certo che il Festival del 2022 è stato il mio penultimo”.