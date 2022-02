Milly Carlucci, senza mezzi termini su Arisa e Caterina Balivo “Sono due streghe …”

0 SHARES Condividi Tweet

Domani andrà in onda l’ennesima puntata de Il cantante mascherato, il programma condotto da Milly Carlucci. La puntata andrà in onda domani sera, venerdì 18 febbraio 2022 su Rai 1. Ad ogni modo, la conduttrice sembra che nelle ultime ore abbia rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale Nuovo, uscito in tutte le edicole. Sembra che la conduttrice abbia fatto delle dichiarazioni piuttosto interessanti, dando delle anticipazioni sul nuovo show da lei condotto.

Il cantante mascherato, tante novità per questa nuova edizione

Ci sarebbero tante novità rispetto alle scorse edizione a cominciare dalla giuria. Ebbene, una novità è rappresentata dalla presenza di Arisa nella giuria, reduce dal grande successo che ha ottenuto a Ballando con le stelle. Sembra che già nella precedente puntata, Arisa abbia dimostrato di essere molto felice di questa nuova esperienza. Milly Carlucci, ad ogni modo, sembra aver parlato di Arisa ed anche di Caterina Balivo.

Le parole di Milly Carlucci su Arisa e Caterina Balivo

“Noi donne abbiamo l’istinto delle streghe…Quindi sono certa che le ‘streghe’ Arisa e Caterina Balivo ci sorprenderanno con le indagini e le valutazioni sull’identità dei concorrenti…”. Queste le parole di Milly Carlucci che sempre nel corso della stessa intervista, ha voluto dare la sua opinione sulla collega, ovvero Caterina Balivo e la sua partecipazione al programma Il cantante mascherato come giurata. Pare che la conduttrice abbia deciso di riconfermarla in giuria perchè lo scorso anno ha dimostrato di essere piuttosto puntigliosa.

La confessione della conduttrice sulla Balivo come giurata

“E’ super meticolosa, ha un mitico quadernetto su cui annota tutti i particolari delle maschere e le opinioni raccolte dal web, che usa per fare i compiti a casa…”. Queste ancora le sue parole dicendo ancora che Caterina è molto preparata e sicuramente “ci azzecca spesso”. Continua il successo del programma condotto da Milly Carlucci. Sembra che la scorsa puntata abbia addirittura in diverse occasioni vinto su Il grande fratello vip. Proprio a tal riguardo, Milly sembra aver voluto parlare della concorrenza, dicendo di non voler più dare alcun peso a questo aspetto e di guardare solo il suo. “Non penso alla concorrenza…Sono solo soddisfatta del successo dei miei show…”. Così ha concluso Milly il suo intervento.