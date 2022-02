Michelle impossibile, Michelle e Eros Ramazzotti scambio di battute su un ritorno di fiamma ma non convincono perchè …

0 SHARES Condividi Tweet

Nella puntata di Michelle Impossibile andata in onda ieri sera, mercoledì 16 febbraio 2022 è accaduto di tutto. Tanti gli ospiti che hanno preso parte al programma, tanti i colpi di scena. Ad un certo punto, sul finire della puntata è entrato in studio proprio lui, Eros Ramazzotti l’ex marito di Michelle Hunziker. Il suo ingresso in studio ha lasciato tutti senza parole e quello che è accaduto tra i due ancora di più. I due ex si sono anche regalati un grande bacio che ha destabilizzato tutti i presenti in studio e tutti i telespettatori

Michelle Impossibile, grande successo per la prima puntata dello show

Michelle Impossibile è stato sicuramente uno show ricco di colpi di scena. Protagonista della puntata ovviamente lei, la conduttrice svizzera Michelle Hunziker che ha subito divertito il suo pubblico ed anche emozionato. Nella puntata d’esordio, la conduttrice ha così voluto ospitare la regina di Canale 5 ovvero Maria De Filippi.

Eros Ramazzotti entra in studio ed infiamma la serata

Ma la parte più emozionante è stata quella in cui è entrato in studio Eros. Quest’ultimo ha cantato uno dei suoi brani più famosi, ovvero Fuoco nel fuoco. Poi la conduttrice si sarebbe avvicinata al suo ex marito ed i due avrebbero dato via ad un siparietto molto simpatico.”Ciao”, avrebbe detto Eros entrando in studio. A quel punto Michelle avrebbe detto “Tutto ho pensato fuorché tu accettassi l’invito… L’ho corteggiato come voi non potete capire…”. Queste le parole di Michelle che ha così chiesto al suo ex marito“Perché da vent’anni dicono che io e te dobbiamo tornare insieme?”. A quel punto Eros, divertito avrebbe risposto “Perché non si fanno i ca…i loro, e perché devono vendere”.

Siparietto simpatico, poi il bacio sulla bocca tra i due ex ma qualcosa non torna

Ad ogni modo, Eros ha poi aggiunto “La nostra è stata una storia bellissima, come si fa a dimenticarla“. Questo ancora quanto aggiunto dal cantante e li è partito un grande applauso. Poi Michelle avrebbe chiesto al suo ex marito di confermare che però tra loro c’è solo una grande amicizia. “Si siamo amici“, ha confermato Eros. Insomma, i due hanno in qualche modo scatenato il gossip e alla fine si sono anche scambiati un bacio sulle labbra che ha lasciato tutti senza parole. Molti però pensano che tutto sia stato pensato ed organizzato ad hoc dai due e che sia stato solo spettacolo. Sarà stato davvero così?.