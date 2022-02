E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici lascia tutti a bocca aperta: “Un ragazzo sui social mi ha detto che…”

0 SHARES Condividi Tweet

Una nuova puntata di E’ sempre mezzogiorno è andata in onda nella giornata di ieri, 17 febbraio 2022. Così come le altre anche questa è stata una puntata ricca di momenti interessanti ma anche momenti divertenti legati a delle parole espresse dalla conduttrice ovvero Antonella Clerici che rivolgendosi ai telespettatori ha raccontato un particolare aneddoto.

L’aneddoto raccontato da Antonella Clerici a “E’ sempre mezzogiorno” fa sorridere i telespettatori

E’ sempre mezzogiorno è una trasmissione di Rai 1 in onda ogni giorno la mattina a partire dalle ore 11.55 fino alle ore 13.25. A condurre il programma è la bravissima Antonella Clerici che proprio nel corso della puntata di ieri si è lasciata andare raccontando un particolare aneddoto che la riguarda. La presentatrice ha prima di tutto presentato Fulvio Marino e la sua ricetta e successivamente ha poi raccontato quanto le è successo sui social. Per farlo si è prima spostata al cento dello studio e guardando la telecamera ha dichiarato “Un ragazzo sui social ha scritto che vorrebbe essere guardato dalla sua fidanzata come la mordatella è guardata da me”. Le sue parole hanno molto divertito i telespettatori a casa ma anche coloro che si trovavano in studio che si solo lasciati andare scoppiando a ridere.

Le parole della conduttrice per i telespettatori

Sempre nel corso della puntata andata ieri ecco che Antonella Clerici ha poi proseguito rivolgendosi direttamente ai telespettatori per ringraziarli dell’affetto dimostrato ogni giorno nei suoi confronti e nei confronti del suo programma. La conduttrice ha iniziato la puntata in questione con il brano di Morandi “Apri tutte le porte” e in riferimento all’espressione della canzone ovvero ‘stai andando forte’ ha voluto precisare “Grazie per l’affetto che ci state dimostrando tutti i giorni”.

Ospite della puntata il conduttore di Linea Verde Explora

Come già accaduto in passato in occasione di altre puntate andate in onda di E’ sempre mezzogiorno ecco che anche ieri l’ospite della puntata è stato il noto conduttore Federico Quaranta. Stiamo nello specifico parlando del conduttore di Linea Verde Explora e del programma Il Provinciale. Il conduttore però non è potuto andare di persona nello studio televisivo di E’sempre mezzogiorno in quanto si trovava sul lago di Como per poter effettuare delle registrazioni. Per tale motivo è quindi intervenuto in collegamento video.