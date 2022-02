Detto Fatto, Jonathan senza freni con Bianca Guaccero: “Più o meno quello che fai anche tu …”, lei controbatte a tono, gelo in studio 

0 SHARES Condividi Tweet

Detto Fatto è un programma di grande successo condotto da Bianca Guaccero in onda su Rai 2 ogni giorno nel primo pomeriggio. Proprio nel corso della puntata di ieri, giovedì 17 febbraio, è però successo qualcosa che ha fatto molto sorridere e divertire i telespettatori. Una puntata definita dalla stessa conduttrice ‘pazza’, ma per quale motivo?

Puntata particolare di Detto Fatto

Sono stati molti i momenti particolari che hanno contraddistinto la puntata di ieri, 17 febbraio 2022, di Detto Fatto. La puntata in questione si è infatti caratterizzata per la presenza di una serie di imprevisti ma non solo anche tante gaffe. Ad un certo punto ad intervenire è stata la stessa Bianca Guaccero che rivolgendosi ai telespettatori ha dichiarato con tono sarcastico “Oggi è così ho detto che sarà la puntata più pazza del mondo e infatti…”

Imprevisti e gaffe nel programma condotto da Bianca Guaccero

Ma esattamente, cos’è accaduto? Tutto ha avuto inizio quando nel corso della rubrica tenuta da Nenella Impiglia i telespettatori hanno dovuto attendere qualche minuto prima di poter vedere uscire le modelle. Ma non solo, anche in seguito si sono verificati degli imprevisti. In studio infatti era presente come ospite per l’elaborazione di un tutorial la giornalista sportiva Giorgia Rossi. Purtroppo però mancavano alcuni pezzi di scenografia ma la conduttrice davanti a tutto ciò non si è mai scomposta e ha continuato a condurre il suo programma come se nulla stesse accadendo.

Bianca Guaccero e Jonathan fanno sorridere i telespettatori

Oltre a imprevisti che hanno comunque fatto sorridere i telespettatori ecco che nel corso della puntata andata in onda ieri non sono mancate nemmeno le gaffe. Nel commentare la rubrica tenuta da Jonathan Kashanian si è fatto riferimento a ritorni di fiamma o presunti tali. E tra i tanti personaggi dello spettacolo si è tanto parlato di Belen e Stefano che ormai da diverse settimane sono i protagonisti assoluti del gossip. Ma non solo, si è anche parlato di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti che proprio lo scorso mercoledì 16 febbraio hanno condiviso il palco del nuovo programma della Hunziker ovvero ‘Michelle Impossible’ scambiandosi addirittura un bacio a stampo di cui si sta tanto parlando. Proprio in riferimento a quanto accaduto tra tali coppie ecco che Jonathan avrebbe rivelato un particolare che riguarderebbe proprio la Guaccero. “Più o meno ciò che succede a te che sei sempre a cena con Nicola Ventola”, queste le parole espresse ds Jonathan facendo riferimento all’ex fidanzato della conduttrice. Parole alle quali si sono susseguite quella della Guaccero che ha affermato “Ma perché devi dire queste fake news?”.