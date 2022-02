Dritto e Rovescio, Del Debbio una furia in diretta contro gli autori: “Pensano che sia scemo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Si sta tanto parlando nelle ultime ore di quanto successo a Dritto e Rovescio ovvero il celebre programma di Rete 4 condotto dal giornalista e conduttore televisivo Paolo Del Debbio. Quest’ultimo si è infatti lasciato andare ad un duro sfogo tirando in causa anche i suoi autori. Ma, per quale motivo?

Sfogo di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio

Sono molti coloro che amano seguire con costanza il celebre programma di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio ovvero ‘Dritto e Rovescio’. Un programma all’interno del quale vengono affrontati argomenti che riguardano la politica e società italiane e che per farlo non solo vengono intervistati politici ma vengono effettuati anche dei collegamenti da quelle che sono le principali piazze di vari comuni italiani. Proprio nel corso dell’ultima puntata il conduttore è andato su tutte le furie a causa di un fraintendimento con gli autori del programma. Fraintendimenti legati al fatto che il programma non viene trasmesso tutto in diretta ma vi sono dei blocchi che vengono registrati precedentemente.

Il motivo dello sfogo

La polemica è nata in seguito ad un appello rivolto dal conduttore ai telespettatori. Nello specifico al momento della chiusura dell’ultimo blocco in diretta ecco che Paolo Del Debbio si è direttamente rivolto ai telespettatori rivolgendo loro un particolare invito. Il conduttore ha nello specifico affermato “Vi ricordo che mi potete seguire durante la settimana sul profilo. Mi fa molto piacere farmi seguire lì”. L’invito rivolto ai telespettatori era quindi quello di seguirlo anche sui social nel corso della settimana. Gli autori però hanno frainteso tutto e hanno pensato che in realtà il conduttore stesse per salutare il pubblico a casa. E questo è bastato a far nascere il caos e di conseguenza la polemica.

Le parole del conduttore

Vedendo che dietro le quinte c’era molta preoccupazione da parte degli autori, convinti che il conduttore stesse per salutare i telespettatori, ecco che Del Debbio ha subito chiesto il motivo di tale agitazione. “Ma che c’è? Che c’è?”, ha dichiarato Del Debbio che ha poi proseguito “Scusate, mi rompono le balle, pensano che sia scemo. Pensavano che vi salutassi, come fosse il sesto blocco. Pensano davvero che sia da pensione, invece vi dico che non sono da pensione. Ci vediamo dopo la pubblicità, abbiate pazienza”.