Cecilia Rodriguez umilia Delia:  “Noi sudamericani non siamo come lei …”

Una delle protagoniste di questa sesta edizione del GF Vip è sicuramente Delia Duran a proposito della quale nel corso delle ultime ore si è espressa Cecilia Rodriguez giudicando il comportamento della moglie di Alex Belli. Ma esattamente, che cosa ha detto la sorella minore di Belen? Facciamo un po’ di chiarezza.

Questa sesta edizione del Grande Fratello Vip è sicuramente una delle più discusse degli ultimi anni. A finire più volte al centro di polemiche e discussioni sono stati Delia Duran e il marito Alex Belli a causa del ‘triangolo’ amoroso che si è creato con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge. Nelle ultime ore ad intervenire sulla questione, e nello specifico a commentare una frase spesso ripetuta da Delia Duran è stata proprio Cecilia Rodriguez. La frase che non è piaciuta alla sorella di Belen? “Noi sudamericani siamo così”.

Le parole della sorella di Belen

Cecilia Rodriguez ha attaccato la moglie di Alex Belli affermando che non è assolutamente vero che tutti i sudamericani sono come lei. Su Instagram la giovane argentina ha voluto poi precisare che i sudamericani sono particolarmente ‘calienti’ e molti di loro amano il contatto. La fidanzata di Ignazio Moser ha poi proseguito “Siamo nati in mezzo alla musica. Però, non confondiamo una cosa per un’altra. Ci tengo tanto a dirlo: noi sudamericani non siamo tutti così. Non è che voglio fare polemiche, volevo soltanto fare chiarezza, perché mi sono sentita offesa, e lo dico, nel sentire ‘noi sudamericani siamo così’”.

Il pensiero di Cecilia Rodriguez sull’amore libero

Nelle ultime settimane si è tanto parlato di amore libero ma ecco che la sorella diBelen ha voluto precisare di sentirsi assolutamente lontana da questo tipo di relazione. Un modo di amare che lei non condivide e su cui quindi non si trova assolutamente d’accordo. “L’amore libero, per me è libero perché lasci essere chi vuole essere la persona che tu hai a fianco. Magari la puoi fare migliorare, le puoi far capire determinate cose. Libero in quel senso lì, non libero di andare con altre persone”, così si è espressa la giovane fidanzata di Moser conosciuto proprio durante la sua partecipazione al GF Vip. Cechu ha poi concluso rendendo chiara quella che è la sua idea di amore “L’amore è quello tradizionale, quello da condividere con una sola persona. Se volete vi dico il termine giusto e quello non è amore libero, amore libero è tutt’altro”. Alex e Delia, quando potranno, risponderanno alle parole di Cecilia oppure no? Non ci rimane che attendere la loro uscita dalla casa del GF Vip.