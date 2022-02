Teo Mammuccari lancia una bomba: “Io e Sabrina Ferilli non siamo solo amici …”

0 SHARES Condividi Tweet

Teo Mammuccari da qualche giorno è tornato al timone di una delle trasmissioni più importanti di Italia 1. Stiamo parlando de Le iene, il programma tanto amato dai telespettatori italiani che va in onda una volta alla settimana. Per la prima volta in assoluta, Teo Mammuccari conduce il programma insieme a Belen Rodriguez e pare che nel corso di un’intervista lo stesso abbia confessato che effettivamente è stato proprio lui a fare il nome della showgirl per averla al suo fianco. Teo negli ultimi giorni ha rilasciato una lunga intervista, parlando di tanti argomenti a cominciare dalla sua nuova esperienza a Le iene ma sembra abbia anche detto la sua su alcuni personaggi del mondo dello spettacolo che in qualche modo hanno incrociato la sua vita sia per lavoro che per altro. Ma cosa ha svelato Teo?

Teo Mammuccari a Le iene intervistato da Belen Rodriguez

Il conduttore de Le iene nel corso di una recente intervista condotta proprio da Belen a Le Iene sembra abbia parlato di tanti temi legati alla sua vita privata e sentimentale. Così come è accaduto la scorsa settimane quando Teo ha posto a Belen delle domande anche piuttosto intime e private, nel corso dell’ultima puntata la Rodriguez ha fatto lo stesso con il collega.

La stoccata nei confronti di Flavia Vento

Innanzitutto sembra aver parlato di Flavia Vento, la showgirl con la quale ha collaborato tanti anni fa.”Non era brava nel suo lavoro. Abbiamo sempre litigato e non c’è mai stato niente tra di noi”. Parole molto dure quelle utilizzate da Teo Mammuccari che ha anche definito Flavia “Imbarazzante“. Seppur con un pò di imbarazzo, Teo ha cercato di essere quanto più sincero possibile nel corso dell’intervista. Ad un certo punto, poi, le domande si sono fatte sempre più pressanti e si è passati alla vita privata di Teo. “Su Ilary Blasi ci ho fatto più di un pensierino, lei zero”. Questa la confessione di Teo che ha lasciato tutti senza parole. Ad ogni modo, il vero e proprio colpo di scena è arrivato nel momento in cui il conduttore ha parlato di Sabrina Ferilli.

Il pensiero di Teo su Ilary Blasi e Sabrina Ferilli

Belen avrebbe chiesto se i due siano amici, ma la risposta di Teo ha lasciato tutti senza parole. “Non solo. Un pò e un pò”, ha dichiarato Teo. “Non so tutto di lei e lei non sa tutto di me. Nel suo lavoro è un numero uno. E’ più famosa di me, più ricca, più sexy, ma sono più romano io. Se mi chiama nel cuore della notte rispondo, è già capitato. Un difetto è che non è sola, è sposata”. Questa la dichiarazione di Teo, che in un primo momento sembrava volesse far intendere altro.

E su Aida Yespica?

Teo sembra aver confessato la storia con lei, ma poi avrebbe lanciato una vera e propria stoccata. “Non la conosco bene. C’è stato qualcosa di fisico. Non era amore, solo attrazione fisica. Ci siamo traditi, ma neanche ci siamo arrabbiati. Una storiella, è durata un annetto. Se oggi mi invitasse a cena non accetterei, non c’è più quella chimica. Penso non sia realizzata e di questo mi dispiace“. Così ha parlato Teo che nel scegliere una parola per descrivere Aida sembra abbia scelto “Bambola“.