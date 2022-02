Teo Mammuccari durissimo con Rudy Zerbi: “Non voglio dire …”

0 SHARES Condividi Tweet

Teo Mammuccari da pochi giorni è tornato a condurre uno dei programmi più importanti e più seguiti dai telespettatori italiani. Stiamo parlando de Le iene, che il conduttore per la prima volta conduce insieme a Belen Rodriguez. In questa edizione del programma, è stato introdotto un nuovo gioco, ovvero il Passaparolaccia.

Il Passaparolaccia, il nuovo gioco de Le Iene

Sostanzialmente i due conduttori sono chiamati a rispondere a delle domande anche piuttosto scomode e sono chiamati ad essere sinceri. La scorsa settimana Belen ha risposto a delle domande poste da Teo, alcune di queste molto cattive e sembra che la showgirl abbia risposto in modo piuttosto sincero e schietto. Questa settimana è toccato a Teo Mammuccari. Anche lui ha fatto delle rivelazioni piuttosto importanti e sembra abbia risposto a delle domande piuttosto scomode, parlando anche di personaggi del mondo dello spettacolo, seppur senza andare nel dettaglio e senza fare nomi e cognomi.

Teo Mammuccari risponde a domande scomode di Belen Rodriguez

Difficile però non capire a chi Teo si riferisse, soprattutto quando ha parlato di due uomini, ovvero Rudy Zerbi e Gerry Scotti. Parlando dei suoi colleghi, Teo ha cercato di essere più sincero possibile. Parlando di uno dei due, senza fare nomi, sembra aver detto di aver parecchio rispetto e tanta stima. Per l’altro invece, sembra che il conduttore non abbia proprio utilizzato delle belle parole. Ricordiamo che Mammuccari condivide da diversi anni il lavoro, visto che sono tutti giudici di Tu si que vales, il programma che va in onda su Canale 5 e che vede anche la partecipazione di Belen Rodriguez. Parlando proprio dei due uomini e colleghi, sembra che Belen volesse andare più nel dettaglio e cercare di capire di chi parlasse nell’uno e nell’altro caso, ma Teo avrebbe risposto “Lo sai benissimo“.

Parole di stizza per due conduttori, con chi c’è l’ha con Scotti o Zerbi?

“C’è rispetto reciproco, nessuna rivalità né invidia. Un suo pregio? Il linguaggio forbito. Un difetto? Piange troppo. Se è potente? Lo è cento volte più di me. Se litighiamo non lavoro più? No, continuo a lavorare ma non con la persona. È Furbo”. Queste le parole di Teo parlando di uno dei due. Per quanto riguarda l’altra persona, invece, sembra che il conduttore abbia confessato di non provare proprio alcuna simpatia nei suoi riguardi.”Mi chiedi se ci siamo scusati? No. Io invidioso di lui? Zero. Descriverlo in una parola? Dovrei dire una cosa cattiva, non me la sento. Passaparolaccia“. Chi ha visto Tu si que vales in questi anni sa bene che tra Teo e Rudy ci sono stati tanti dissapori e per questo viene da pensare che le parole di stizza siano rivolte proprio a lui.