Sonia Bruganelli posta una foto e si scatena il caos sui social

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli, opinionista della sesta edizione del GF Vip al fianco di Adriana Volpe e moglie del celebre conduttore Paolo Bonolis, è finita ancora una volta al centro di una grossa polemica dopo aver pubblicato sui social una particolare fotografia. Ma, di che foto stiamo parlando? Perchè una semplice fotografia ha scatenato una grossa polemica? Facciamo un po’ di chiarezza.

Il particolare post pubblicato su Instagram da Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli è più volte finita al centro di polemiche e discussioni per alcune sue dichiarazioni legate proprio al suo tenore di vita. E lo stesso è accaduto nel corso delle ultime ore per aver condiviso sui social una particolare fotografia davanti ad una lussuosissima specchiera. Stiamo nello specifico parlando di una Malle Coiffeuse da 165 mila euro firmata da una delle più famose ed importanti aziende al mondo ovvero la Louis Vuitton. Una cifra davvero importante che non tutti si possono permettere, soprattutto per l’acquisto di una semplice specchiera per il make-up.

La descrizione presente sul sito dell’azienda del baule tanto discusso

“Il baule Malle Coiffeuse è un accessorio dedicato alla bellezza, ispirato ai modelli storici della Maison e rivisitato con un tocco di contemporaneità. L’esclusiva creazione è pensata per accompagnare con ricercata eleganza i momenti della giornata dedicati alla cura personale”, queste nello specifico le parole da poter leggere direttamente sul sito dell’azienda. Indubbiamente si tratta di un pezzo d’arredamento molto importante, per non dire lussuoso e unico, che ha scatenato una grossa polemica anche per un altro motivo.

Il gatto passeggia sulla il Baule Malle Coiffeuse

Come affermato poc’anzi un ulteriore particolare ha fatto tanto arrabbiare coloro che sui social hanno avuto modo di vedere tale immagine. Infatti sopra il baule da 165 mila euro, che una persona normale non può assolutamente permettersi, passeggiava il gatto.

Come si presenta il baule e la reazione dei followers

Questo particolare e lussuoso pezzo d’arredamento è caratterizzato dalla presenza di tanti cassetti con i monogrammi. Poi ancora sono presenti ben tre specchi ed uno sgabello pieghevole da poter quindi utilizzare nei momenti in cui ad esempio si desidera sistemare il make-up. Molti sono stati i commenti arrivati da parte dei followers. Commenti di ogni tipo che stanno facendo tanto discutere. Ma la celebre moglie di Paolo Bonolis deciderà di replicare a tali commenti oppure no? Al momento non sembrerebbe averlo ancora fatto, per cui non ci rimane che attendere.