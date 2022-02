Il Cantante Mascherato, eliminato il Cavalluccio Marino e il web si rivolta: “E’ assurdo che …”

0 SHARES Condividi Tweet

È andata in onda nella serata di venerdì 18 febbraio 2022 su Rai 1 una nuova e divertente puntata de Il cantante mascherato. Stiamo nello specifico parlando del celebre programma condotto da Milly Carlucci all’interno del quale diversi artisti partecipano mettendo in mostra le proprie doti canore. La particolarità di tale trasmissione è proprio legata alla maschera indossata da tali artisti per potersi mascherare e quindi nascondere la propria identità. Due sono stati gli eliminati della puntata ovvero la maschera Aquila sotto la quale si nascondeva Alba Parietti e la maschera cavalluccio marino sotto la quale invece si nascondeva Cristina D’Avena. Proprio l’eliminazione di quest’ultima maschera ha fatto tanto discutere, e nello specifico ad intervenire lamentandosi è stato proprio il pubblico.

La maschera cavalluccio marino eliminata da Il Cantante Mascherato

Nel corso della seconda puntata de Il cantante mascherato sono state due le maschere svelate ovvero Aquila, sotto la quale si nascondeva la celebre showgirl Alba Parietti, e Cavalluccio Marino sotto la quale invece si nascondeva un’altra amatissima artista italiana ovvero Cristina D’Avena. A causare l’eliminazione di tale maschera è stato in un primo momento il giudizio espresso dai giurati ovvero Iva Zanicchi, Flavio Insinna, Arisa e Caterina Balivo. In un secondo momento invece hanno contribuito a determinare l’eliminazione di tale maschera anche i voti arrivati direttamente dai social.

Le sfide della puntata

Nel corso della seconda puntata de Il cantante mascherato la maschera Cavalluccio Marino ha dovuto affrontare la sfida con la maschera Pesciolino Rosso. Dalla sfida in questione i giudici hanno scelto di far proseguire proprio quest’ultima maschera e così dopo una serie di sfide avvenute anche tra altre maschere al termine della puntata ad essere a rischio eliminazione sono state Soleluna, Pinguino, Drago, Volpe e Cavalluccio Marino. Se da una parte i social hanno scelto di salvare la maschera volpe ecco che invece il pubblico in studio ha scelto una maschera ovver Soleluna. È stato sempre il mondo dei social a decretare la fine dell’esperienza per la maschera cavalluccio marino sotto la quale si è poi scoperto si stesse nascondendo la celebre cantante Cristina D’Avena. Quest’ultima ha rivelato di essere davvero molto contenta di aver preso parte alla trasmissione e di aver potuto fare questa nuova esperienza in televisione e allo stesso tempo si è detta dispiaciuta di dover interrompere.

La reazione del pubblico

Non tutti però hanno gradito l’eliminazione di tale maschera e quindi di Cristina D’Avena. E ad esempio un utente su Twitter ha scritto “Assurdo sia stato smascherato il Cavalluccio Marino, la cui identità era incertissima quando in gara ci sono Riccardo Fogli, Pupo e soprattutto Malgioglio sgamati dopo mezza clip”.