Doc-Nelle tue mani: Scifoni, il dottor Sandri decide di svelare “Io e Luca Argentero non siamo amici perchè …”

Sono ormai diverse settimane che su Rai 1 va in onda la seconda stagione di Doc-Nelle tue mani ovvero la celebre fiction con protagonista l’amatissimo Luca Argentero nei panni del dottor Fanti. I telespettatori che sono soliti appassionarsi ad una fiction solitamente si pongono anche delle domande su quelli che sono i reali rapporti tra gli attori lontani dalle telecamere . E nello specifico nelle ultime ore ad esprimersi è stato Giovanni Scifoni che in Doc interpreta Enrico Sandri ovvero il migliore amico di Fanti. L’attore ha fatto delle particolari rivelazioni su quello che è il suo reale il rapporto con Luca Argentero fuori dal set, ma quali sono stati esattamente le sue parole?

Grande successo per la fiction di Rai 1 Doc-Nelle tue mani

Doc-Nelle tue mani è una delle fiction più amate e seguite dai telespettatori Rai. Una nuova puntata è andata in onda lo scorso giovedì proprio mentre su Canale 5 veniva trasmesso un nuovo appuntamento con il Grande Fratello vip. E nonostante quest’ultimo sia uno dei programmi più seguiti ecco che anche Doc- Nelle tue mani è riuscito ad ottenere ottimi risultati , segno che il pubblico si è davvero molto affezionato agli attori e alle loro storie.

L’attore Giovanni Scifoni ospite di Bianca Guaccero a Detto Fatto

Se nella fiction alcuni personaggi dimostrano di essere molto amici e di avere una grande complicità ecco che nella vita reale non sempre è così. Ad intervenire sulla questione è stato, di recente, uno degli attori di Doc-Nelle tue mani ovvero Giovanni Scifoni che nella fiction interpreta il dottor Sandri, grande amico di Fanti ovvero il personaggio interpretato da Luca Argentero. L’attore nel corso del suo intervento nel programma ‘Detto Fatto’ ha prima risposto alla domanda della conduttrice su come si sia preparato ad interpretare un neuropsichiatra infantile. Scifoni a tal proposito ha rivelato di essersi preparato facendo ingresso in questi reparti prima di dare il via alle riprese. A proposito del rapporto tra lo stesso Sandri e Teresa ha invece affermato “Posso dire questo: entreremo dentro le case di Teresa e di Sandri. Dovremo affrontare questioni molto private. Io vado a vivere a casa sua, quindi cosa succede a casa di questa signora?”.

Giovanni Scifoni rivela quali sono i suoi rapporti con Luca Argentero lontani dal set

Ad un certo punto dell’intervista è intervenuto Jonathan Kashanian che invece ha chiesto all’attore delle informazioni sul suo rapporto, lontano dal set, con il collega Luca Argentero. Scifoni a tal proposito ha rivelato “Il chi va là non c’è mai stato, Luca è una persona fantastica, è esattamente come lo immaginate. Così è: è Doc, è uguale. Quella apertura, quell’inclusività assoluta, è un capitano, un bel condottiero“. L’attore ha poi concluso “Ci frequentiamo pochissimo, lui vive a Milano e io sono a Roma. Non siamo diventati amici per la pelle”.