Belve, Pamela Prati senza mezzi termini su Maria De Filippi: “Da lei vorrei sapere almeno se …”

È andata in onda nella serata di venerdì 18 febbraio 2022 una nuova puntata di Belve ovvero il programma condotto dalla giornalista Francesca Fagnani. Una puntata davvero molto particolare che ha visto come protagonista la celebre showgirl Pamela Prati. Proprio quest’ultima ha fatto delle particolari rivelazioni su due famose presentatrici della televisione italiana e nello specifico di Mediaset. Stiamo parlando di Maria De Filippi e Barbara D’Urso. Ma esattamente quali sono state le sue parole?

Pamela Prati parla della sua vita dopo il caso Mark Caltagirone

La prima conduttrice a proposito della quale Pamela Prati si è espressa è stata proprio Barbara D’Urso, conduttrice di Pomeriggio 5. La Prati ha rivelato di aver avuto delle difficoltà a lavorare dopo il caso mediatico che l’ha coinvolta diverso tempo fa. Stiamo nello specifico parlando del caso Mark Caltagirone che oltre a Pamela Prati ha coinvolto anche Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. “Ultimamente non sono stati molto carini con me. Un’artista in generale è un essere umano e la vive come tutti con alti e bassi, momenti di grande gioia e sconforto. Dopo la vicenda di Mark Caltagirone faccio molta fatica a lavorare”, queste nello specifico le parole espresse dalla showgirl che ha poi continuato “Di cosa vivo oggi? Intanto io ho la mia pensione, poi compongo delle canzoni, ma lì non c’è nessun guadagno. E vivo di quello che ho guadagnato in passato. Più che fatica, mi dispiace ed è faticoso psicologicamente”. Pamela Prati ha poi concluso affermando che ad oggi non ha più il lavoro che aveva un tempo in quanto nessuno più la chiama.

La rivelazione della showgirl su Maria De Filippi

Pamela Prati intervistata da Francesca Fagnani nel programma ‘Belve’ ha poi proseguito facendo delle particolari rivelazioni su una delle conduttrici più amate di Mediaset ovvero Maria De Filippi. La showgirl ha nello specifico raccontato di aver scritto una lettera alla moglie di Maurizio Costanzo sperando di poter ricevere aiuto da lei. Un aiuto che però non sembrerebbe essere arrivato come è accaduto con tante altre persone che secondo la showgirl avrebbero potuto aiutarla in questo momento difficile ma che hanno scelto di non farlo.

Le parole della Prati

“Mi dispiace perché tante persone che potevano aiutarmi non l’hanno fatto. Chi non l’ha fatto? Tante persone davvero. Ad esempio io ho scritto una lettera a Maria De Filippi, che io stimo tantissimo. A lei chiedevo con grande umiltà di darmi una mano. Perché pur di uscire da quel momento mio buio, avrei lavorato anche in redazione. Ero disposta anche a spostare soltanto le fotocopie“. Queste nello specifico le parole espresse a Belve da Pamela Prati che ha poi concluso “Le ho mandato dei fiori e il mio libro, così magari poteva conoscermi meglio. Mi è dispiaciuto che non ho mai avuto una risposta. Vorrei sapere se almeno i fiori sono stati di suo gradimento. Perché se c’è una cosa in cui sono bravissima è scegliere i fiori”.