Ilary Blasi, il matrimonio con Francesco Totti è giunto al capolinea, infatti a settembre …

Ilary Blasi e Francesco Totti sarebbero in crisi ed in procinto addirittura di separarsi. E’ questa la notizia che è stata diffusa nelle scorse ore da Dagospia. Stiamo parlando di una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo e su questo non c’è alcun dubbio. Da diversi anni ormai la conduttrice e l’ex capitano della Roma stanno insieme e hanno costruito una bellissima famiglia. Sono diventati genitori di tre figli Christian, Isabel e Chanel. Ad oggi, però, dopo tanti anni d’amore i due starebbero vivendo un momento di crisi e sarebbero pronti a lasciarsi. Ma cosa c’è di vero in questa notizia?

Ilary Blasi e Francesco Totti è crisi?

Secondo quanto riferito da Dagospia sembra che il matrimonio tra la conduttrice e il marito sia giunto al capolinea. L’indiscrezione è arrivata nelle scorse ore ma nel giro di poco tempo sembra abbia fatto il giro del web. I due diretti interessati al momento non hanno rilasciato alcuna dichiarazione e dunque non hanno confermato ne smentito questa ipotetica separazione.

Separazione in casa Totti, l’indiscrezione lanciata da Dagospia

Secondo alcune indiscrezioni, l’ex capitano della Roma e Ilary sarebbero in crisi da un pò di tempo, ma soltanto adesso stanno emergendo alcuni incredibili dettagli. Ne era una prova il fatto che lo scorso 27 settembre, nel giorno del compleanno di Francesco quest’ultimo pare abbia festeggiato da solo, senza la moglie al suo fianco. Questo dettaglio era sembrato già molto strano, ma in molti sembra avessero pensato a degli impegni lavorativi di Ilary che non le avevano dato modo di poter festeggiare insieme al marito. Ed ancora, un pò di tempo fa sembra che i due abbiano avuto una discussione molto animata durante una gita organizzata a Castel Gandolfo.

Le parole di Ilary a Michelle Impossible

«Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai, tutto può cambiare. Voglio essere indipendente e non essere appesa ad un uomo». Queste le parole di Ilary dichiarate un pò di tempo fa, parlando della sua relazione con il marito. In realtà, qualche giorno fa Ilary è stata ospite nel programma di Michelle Hunziker e sembra che abbia proprio ironizzato su un aspetto legato alla loro privacy ed ai social.”Basta che non pubblichiamo qualcosa sui social per una settimana ed è subito crisi”. Queste le parole dichiarate da Ilary, facendo riferimento al fatto che nel momento in cui qualche personaggio famoso non posta nulla sui social, viene subito alimentato un chiacchiericcio sulla presunta crisi. Sarà davvero così questa volta?