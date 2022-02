Belen, Dagospia lancia una bomba: i vertici Mediaset non sono …

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez da poche settimane è al timone di una delle trasmissioni più importanti di casa Mediaset. Stiamo parlando de Le Iene che va in onda su Italia 1. E’ la prima volta per Belen Rodriguez, la quale in questi giorni ha confessato che aspettava da un pò di tempo questa opportunità di lavoro, visto che ha sempre amato questo programma. Belen è alla conduzione del programma insieme a Teo Mammuccari. Ad ogni modo, sembra che in queste due settimane, la conduttrice pare che non abbia proprio convinto, ma non i telespettatori, quanto i vertici Mediaset. Questa è l’indiscrezione che è stata lanciata da Dagospia.it. Il ruolo di Belen all’interno del programma sarebbe quindi a rischio?

Belen Rodriguez a Le Iene, la conduttrice non convince

Belen Rodriguez da un paio di settimane a questa parte è la conduttrice de Le Iene insieme a Teo Mammuccari. Pare che i vertici Mediaset non siano proprio convinti della showgirl argentina. Questa sarebbe l’indiscrezione lanciata da Dagospia.it. Il sito avrebbe anche fatto sapere che Belen non sarebbe riuscita a convincere nemmeno il pubblico di Italia 1. In realtà molti telespettatori avrebbero dimostrato di non essere molto entusiasti di questa coppia, ovvero Belen e Teo.“Il giorno delle prove, l’argentina si e’ presentata con quasi due ore di ritardo. in un’altra occasione ha fatto fare anticamera alla direttrice di Italia 1, Laura Casarotto…”. Queste le parole che si leggono su Dagospia.

La showgirl argentina delude le aspettative, verrà presto sostituita?

Insomma, nonostante il programma vada in onda soltanto da un paio di settimane, Belen ad oggi non è riuscita a convincere gran parte dei telespettatori.“Ha obbligato gli autori di studio a livellare verso il basso i suoi testi avendo la showgirl argentina deluso le aspettative iniziali…”. Queste le parole che si leggono su Dagospia.

Dagospia dedica un intero articolo a Belen

Dagospia sembra aver dedicato un articolo a Belen ed al suo ruolo a Le Iene e pare che si sia chiesto se visto i risultati deludenti, Davide Parenti possa presto prendere delle decisioni importanti al riguardo.“Condurre Le Iene sarà stato pure il suo sogno, ma in questi anni nonostante l’apprendistato da Maria De Filippi ha passato più tempo a sognare che studiare. Cosa farà Davide Parenti?”. Belen rischia di essere sostituita a Le Iene?