Che tempo che fa, Fiorello lancia una bomba “Amadeus ha …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sono trascorse appena due settimane da quando su Rai 1 è stata trasmessa l’ultima puntata del Festival di Sanremo 2022 che ha visto trionfare Mahmood e Blanco con il brano ‘Brividi’. Ma nonostante siano trascorsi diversi giorni ecco che questa settandaduesima edizione del Festival sta ancora facendo parlare molto di se. Proprio il conduttore, ovvero Amadeus, è stato di recente ospite di Fabio Fazio e non ha perso l’occasione per fare delle particolari rivelazioni.

Amadeus ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Il Festival di Sanremo 2022 è stato uno dei più seguiti degli ultimi anni, tanto da essere stato soprannominato il Festival dei record. Nonostante siano trascorse ben due settimane da quando è stata trasmessa l’ultima puntata ecco che si continua a parlare di quanto questo Festival sia stato bello, divertente e in alcuni momenti anche emozionante. Ma la domanda che sempre più persone sono solite porsi giorno dopo giorno è sempre la stessa ovvero “Sarà ancora una volta Amadeus, per il quarto anno consecutivo, il conduttore e Direttore Artistico del Festival di Sanremo 2023?”.

La rivelazione di Fiorello

A rispondere a tale domanda è stato non proprio Amadeus ma il suo grande amico e collega Rosario Fiorello con il quale ha condiviso l’esperienza dei due Festival precedenti e la prima puntata di questo terzo Festival di Sanremo. Proprio ieri, domenica 20 febbraio 2022, il conduttore era ospite di Fabio Fazio all’interno del celebre programma “Che tempo che fa?” e ad un certo punto sembrerebbe aver deciso di chiamare in diretta proprio Fiorello. Ed ecco che proprio quest’ultimo, con la simpatia che lo contraddistingue, ha rivelato che si Amadeus sarà ancora una volta a Sanremo.

Le parole del noto comico e la risposta di Amadeus

“Ha già detto di sì per il Festival, anche per il quarto e il quinto”, queste le parole espresse da Fiorello e alle quali lo stesso Amadeus ha replicato “Lo fa apposta, vuol dire che viene”. In realtà quindi nulla di confermato ma semplicemente delle supposizioni. Per sapere se davvero Amadeus sarà ancora una volta il conduttore e Direttore Artistico del Festival di Sanremo occorrerà attendere ancora un po’. Intanto lo stesso Amadeus ospite di Fabio Fazio ha parlato ancora una volta della grande emozione provata nel vedere finalmente il Teatro Ariston pieno di gente e non vuoto come lo scorso anno. “Sanremo sembrava una città abbandonata”, queste le parole con cui ha concluso il suo intervento.