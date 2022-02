Ilaria D’Amico e Buffon, in crisi: “Lei è stanca di …”

0 SHARES Condividi Tweet

Se per diverso tempo, in passato, sono stati i protagonisti del gossip ecco che da un po’ di tempo invece di loro si sa poco. Stiamo nello specifico parlando di Ilaria D’Amico e Gigi Buffon che secondo alcuni rumors starebbero attraversando un momento di profonda crisi. Ma, cosa c’è di vero in tutto questo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Crisi nel rapporto tra Ilaria D’Amico e Gigi Buffon?

Da un po’ di tempo Ilaria D’Amico e Gigi Buffon non si fanno vedere insieme in pubblico e proprio questo ha portato molti a pensare che forse le cose tra i due non stanno andando bene per come dovrebbero. Inoltre ad intervenire sulla questione sarebbe stato il settimanale Nuovo che avrebbe rivelato che in realtà la coppia al momento starebbe attraversando una crisi abbastanza profonda. Ma, per quale motivo? Sempre stando a quanto emerso da alcuni rumors i motivi della crisi sembrerebbero essere legati alla mancata proposta di matrimonio da parte del celebre portiere alla compagna.

La mancata proposta di matrimonio

Mentre Ilaria D’Amico per vari motivi, anche in seguito alla malattia che ha coinvolto la sorella, ha scelto di allontanarsi dal mondo della televisione per concentrarsi più sulla famiglia ecco che per Buffon sembrerebbe essere il contrario. Il noto portiere e oggi Capitano del Parma Calcio sembrerebbe essere molto concentrato sul lavoro mentre invece, sempre secondo quanto emerso da alcuni rumors, sembrerebbe essere piuttosto distratto nella vita privata. “Dicono che Ilaria D’Amico sia stanca di attendere un matrimonio che non arriva mai”, queste esattamente le parole che sembrerebbero essere state espresse da una collega della D’Amico al noto giornale di gossip sopracitato.

Il divorzio di Buffon dall’ex moglie Alena Seredova

Il mancato matrimonio tra Gigi Buffon e Ilaria D’Amico non avrebbe però nulla a che vedere con l’ex moglie del noto portiere italiano. Buffon e la bellissima modella ceca naturalizzata italiana ovvero Alena Seredova infatti hanno già divorziato da molto tempo e senza particolari problemi sembrerebbero essere riusciti a raggiungere degli accordi per il bene dei figli Louis Thomas e David Lee. Proprio come il celebre portiere ecco che anche la modella nel tempo è riuscita a rifarsi una vita al fianco del manager Alessandro Nasi che due anni fa circa l’ha resa mamma per la terza volta di una bambina di nome Vivienne Charlotte. La Seredova in diverse occasioni ha precisato di non essere assolutamente favorevole all’idea di famiglia allargata e proprio per tale motivo non sembrerebbe aver mai instaurato, in questi anni, un rapporto con la nuova compagna dell’ex marito.