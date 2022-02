Totti-Blasi lanciata una bomba, in crisi per questioni economiche

0 SHARES Condividi Tweet

Sono ormai giorni che non si fa altro che parlare della coppia formata da Francesco Totti e Ilary Blasi. Le voci di una presunta crisi si fanno sempre più insistenti, nonostante la smentita dell’ex Capitano della Roma. E nelle ultime ore sembrerebbe essere emerso un ulteriore retroscena sulla coppia. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando?

La presunta crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi

Più passano i giorni e più si fanno insistenti le voci di una presunta crisi nel matrimonio tra la celebre conduttrice televisiva italiana Ilary Blasi e l’ex capitano della Roma Francesco Totti. Nei giorni scorsi si è parlato di tradimenti da entrambe le parti. E nello specifico a proposito di Totti si è parlato di una nuova fiamma, una giovane di nome Noemi fisicamente molto simile alla moglie. Per quanto riguarda Ilary invece si è parlato di un presunto flirt con l’attore Luca Marinelli. E’ molto importante precisare che si tratta di semplici gossip ma di nulla di certo. Nelle ultime ore però sembrerebbe essere emerso un altro particolare che riguarderebbe la crisi tra Totti e Ilary. E nello specifico problemi che riguarderebbero la questione finanziaria della famiglia.

L’intervento del Corriere della Sera

Ad intervenire sulla questione è stato il Corriere della Sera che a proposito di problemi sul fronte finanziario nella famiglia Totti-Blasi avrebbe rivelato “Ormai la fruttuosa gestione del patrimonio e della preziosa immagine del Campione nel mondo (secondo il sito Qui Finanza solo da calciatore avrebbe incassato oltre ottantaquattro milioni di euro netti) è passata sempre più nelle mani della sorelle di Ilary, Silvia e Melory, e dei rispettivi mariti, che avrebbero messo da parte Vito Scala, ex preparatore atletico, grande amico e fidato tuttofare di Francesco”. Un’ingerenza a cui l’interessato sarebbe insofferente”. Il Corriere della Sera ha poi proseguito affermando “Ma non c’è granché che possa fare visto che molte quote e attività sono intestate alla moglie. Oltre che una coppia, Totti e Blasi sono un’azienda milionaria. Separarsi sarebbe complicato, costoso e sconsigliabile. Una sofferenza da ogni punto di vista. Ed è anche per questo, oltre che per amore degli adorati figli Cristian, Chanel e Isabel, che Francesco e Ilary, se mai c’è stata rottura, cercheranno di restare insieme”.

La smentita di Francesco Totti

Di recente ad intervenire sulla questione nella speranza di riuscire a mettere un punto a tutta questa situazione è stato proprio Francesco Totti attraverso dei video pubblicati sui social. L’ex capitano della Roma ha infatti parlato di ‘fake news’ e ha invitato tutti a riflettere prima di dire determinate cose soprattutto per il bene dei figli Cristian, Chanel e Isabel. Le sue parole però non hanno convinto tutti e sono stati molti coloro che hanno evidenziato come personaggi importanti come lui in presenza di notizie false sulla propria persona e famiglia avrebbero sicuramente reagito con maggiore fermezza minacciando denunce e diffide.