Stefano Bettarini nella bufera, le Iene gli fanno uno scherzo e lui ha una reazione violentissima contro la fidanzata, il web lo massacra

E’ finito al centro di una grossa polemica nelle ultime ore l’ex calciatore Stefano Bettarini a causa della reazione avuta in seguito ad uno scherzo organizzato per lui dalla trasmissione di Italia 1 ovvero Le Iene. Ma esattamente per quale motivo è nata la polemica? Facciamo un po’ di chiarezza.

Stefano Bettarini vittima di uno scherzo organizzato da Le Iene

E’ andata in onda nella serata di mercoledì 23 febbraio 2022 una nuova puntata de Le Iene nel corso della quale è stato mandato in onda uno scherzo che ha visto protagonista l’ex calciatore Stefano Bettarini e la compagna Nicoletta Larini. Quest’ultima era in realtà complice dello scherzo ma nonostante ciò ad un certo punto sarebbe scoppiata in lacrime. Nello specifico con lo scherzo in questione è stata messa a dura prova la gelosia di Bettarini. Mentre quest’ultimo si trovava al ristorante in compagnia di un amico ecco che la compagna si trovava invece a casa in compagnia di un giovane parrucchiere di nome Davide che l’aveva riaccompagnata a casa a causa di un problema legato al motore dell’automobile. Bettarini una volta tornato a casa ha dimostrato di essere tranquillo ma allo stesso tempo rivolgendosi alla compagna ha fatto presente di non aver ricevuto da parte sua, per tutto il pomeriggio, alcun messaggio.

La dura reazione dell’ex calciatore

Lo scherzo è poi proseguito con la chiamata di un amico, ricevuta da Bettarini il giorno dopo, che lo informava che l’attico presente nel centro di Viareggio in realtà era stato trasformato proprio in un salone da parrucchiere. Una volta arrivato sul posto Bettarini ha trovato il giovane che la sera prima aveva accompagnato a casa la sua compagna. A questo punto l’ex calciatore ha chiamato la fidanzata e dopo che quest’ultima lo ha raggiunto ecco che è iniziata la lite. Ma il peggio è poi arrivato in serata quando a casa Bettarini sembrerebbe aver rivolto alla compagna delle parole piuttosto dure. Ad un certo punto oltre ad accusarla di averlo tradito con il parrucchiere Bettarini avrebbe anche definito la fidanzata ‘infame’. Parole molto dure che hanno fatto scoppiare in lacrime la giovane Nicoletta nonostante la stessa fosse complice dello scherzo.

La reazione dei telespettatori

Proprio in seguito alla reazione della donna ecco che Le Iene hanno deciso di intervenire svelando lo scherzo. Dura la reazione dei telespettatori che non hanno perso tempo per commentare quanto visto rivolgendo delle pesanti critiche a Bettarini. “Il problema non è la gelosia di Bettarini ma il modo da animale (e mi spiace insultare gli animali) con cui ha trattato la fidanzata che alla fine della scenetta era realmente in lacrime”, questo il commento di un utente. Un altro ha invece scritto “Ma dovrebbe far ridere questa cosa? La sta trattando malissimo questa povera donna…non è normale!Solidarietà a Nicoletta”.