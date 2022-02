Michelle Impossible, Ambra  fa un  monologo e lancia una frecciatina al veleno a Max Allegri

0 SHARES Condividi Tweet

La seconda e ultima puntata di Michelle Impossible è andata in onda nella serata di mercoledì 23 febbraio 2022. Una puntata molto particolare nel corso della quale la bellissima e amatissima Michelle Hunziker ha ancora una volta parlato della sua vita, sia privata che lavorativa, e accolto sul palco diverse persone importanti per la sua vita. Ad emozionare molto i telespettatori è stato il monologo sugli sbagli fatto insieme alla celebre attrice Ambra Angiolini. Un monologo durante il quale non sono mancate le frecciatine rivolte agli ‘ex’.

Michelle e Ambra emozionano i telespettatori

Michelle Hunziker è sicuramente una delle donne più apprezzate del mondo della televisione. E proprio di recente è stata protagonista di uno spettacolo incredibile andato in onda su Canale 5 in due puntate. Stiamo parlando dello show ‘Michelle Impossible’ con cui la conduttrice ha celebrato la sua lunga carriera ed ospitato sul palco i suoi affetti più cari. Proprio nel corso della seconda puntata del programma ecco che vi è stato un particolare momento che ha molto emozionato i telespettatori, e nello specifico stiamo parlando del monologo a due che ha visto protagoniste la stessa Michelle Hunziker e l’attrice Ambra Angiolini. Un dialogo tra le due donne nel corso del quale non sono nemmeno mancate le frecciate rivolte al loro passato, e di conseguenza ad alcune persone che ne hanno fatto parte.

Le parole di Ambra e Michelle

“Sai che ti dico Michelle? Che a guardarti dal vivo dimostri meno sbagli di quelli che hai. A leggerti dai giornali te ne davo tipo 30 di più”. Queste le parole con cui Ambra Angiolini ha iniziato il monologo sugli sbagli e alle quali la stessa Michelle ha risposto “Pure tu non scherzi devo dire. Quei due sbaglietti che hai preso quest’estate ti stanno proprio bene addosso”. Immediata la replica dell’attrice “Ci tenevo, l’ho fatto apposta”. Entrambe le donne negli ultimi mesi hanno dovuto affrontare delle importanti separazioni. E nello specifico la Hunziker la separazione, dopo 10 anni di matrimonio, dall’imprenditore Tomaso Trussardi mentre invece Ambra Angiolini dall’allenatore di calcio Massimiliano Allegri. E proprio a proposito degli sbagli che hanno caratterizzato il loro passato ecco che Michelle ha rivelato di quando all’età di 18 anni vi è stato chi le ha detto di avere le caviglie troppo grosse mentre invece Ambra ha raccontato della sua prima esperienza con un uomo definendolo ‘uomo sbagliato’. “Mi diceva che ero grassa e che per rivederlo dovevo assolutamente dimagrire. Io per farlo succedere in fretta inizio a vomitare e divento bulimica. Oggi vomito ancora: le persone sbagliate fuori dalla mia vita”.

I riferimenti al passato

Nel corso del lungo monologo a due ecco che Ambra e Michelle non hanno perso l’occasione per parlare della loro vita privata e lanciare qualche frecciata a chi fa parte del loro passato. “Io ho due ex mariti”, queste le parole della Hunziker alle quali Ambra ha risposto “io infatti ho visto te e non mi sono sposata”. Ambra ha poi proseguito esprimendo delle parole che a tanti sono sembrate una chiara frecciata rivolta all’ex compagno Massimiliano Allegri “Prendendo spunto da questa cosa l’ultima volta che mi sono sbagliata era il 2017 e oggi che è il 2022 la morale è che mi ero proprio sbagliata”. Bellissimo poi il modo in cui l’attrice ha concluso il monologo. “Michelle tu sei una paillette, chissà quante altre paillettes ci stanno guardando, io sono una paillette. E le paillettes non può spegnerle nessuno perché basta un raggio di luce, un piccolo raggio di luce, e queste si illuminano di brutto”, queste le sue parole.