Silvia Toffanin ospite a Michelle Impossible, intervista Ineke la mamma di Michelle e non …

Quella di ieri, mercoledì 23 febbraio 2022 è stata una puntata speciale di Michelle Impossible. Tanti gli ospiti che si sono susseguiti sul palco e all’interno dello show di Michelle Hunziker. Una tra tutti Silvia Toffanin, grande amica di Michelle ed anche collega, la quale è stata dunque una degli ospiti di questa seconda puntata dello show della conduttrice svizzera. Ad ogni modo, sembra proprio che Silvia abbia avuto un compito davvero speciale, ovvero intervistare la signora Ineke che per chi non lo sapesse è proprio la mamma di Michelle. L’emozione è stata tanta e la Toffanin sembra non sia riuscita proprio a reggere l’emozione. Ma cosa è accaduto?

Michelle Impossible, Silvia Toffanin ospite in studio

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che nel corso della seconda puntata di Michelle Impossible, diversi ospiti abbiano preso parte. Una tra tutti Silvia Toffanin, ovvero la conduttrice che ha anche intervistato la mamma di Michelle. Ebbene, ad un certo punto dell’intervista, la padrona di casa di Verissimo sembra si sia lasciata andare all’emozione. La mamma di Michelle avrebbe raccontato qualcosa circa il rapporto con la figlia e anche alcuni aneddoti legati al passato. E’ stata un’intervista molto profonda.

Silvia fa una sorpresa a Michelle, lacrime di gioia

Nel momento in cui Silvia ha fatto ingresso nello studio, a piangere è stata proprio Michelle, per via di un video presentato proprio dalla Toffanin sull’infanzia ed anche sull’adolescenza della Hunziker. Ovviamente quelle immagini hanno fatto tanto emozionare Michelle. Il momento più emozionante è stato però in cui la mamma di Michelle si è lasciata intervistare da Silvia e pare che abbia anche raccontato un episodio piuttosto drammatico.

L’intervista di Ineke la mamma di Michelle, Silvia Toffanin non trattiene le lacrime

“Erano le dieci della mattina e mi disse ‘mamma, io devo fare un altro percorso di vita. Non c’è più spazio per te, devo andare avanti da sola’ e poi ha messo su il telefono”. Sono state queste le parole della signora Ineke, parlando di quegli anni in cui Michelle è stata vittima di una setta. La donna ha anche raccontato di aver parlato con Eros e chiesto di voler affrontare la donna che stava manovrando la vita della figlia. Eros in qualche modo avrebbe fermato la donna. finalmente poi dopo diverso tempo, Michelle è riuscita ad uscire da quel brutto tunnel e tornare alla vita di tutti i giorni. Ineke un giorno ha ricevuto la chiamata della figlia che le diceva “Mamma, sono la Mich. Posso venire da te a fare colazione?”. Questo racconto ha fatto letteralmente crollare la Toffanin che è apparsa con gli occhi lucidi e molto emozionata. L’intervista è finita con un grande abbraccio tra madre e figlia.