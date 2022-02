Michelle Impossible, la Hunziker decide di parlare di Tomaso Trussardi

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di ieri, mercoledì 23 febbraio 2022 è andata in onda la seconda puntata di Michelle Impossible lo show che ha fatto rimanere incollati milioni di italiani alla tv per diverse ore. E’ stato uno show di puro spettacolo ed intrattenimento che ha visto anche la partecipazione di diversi colleghi, amici e personaggi noti del mondo dello spettacolo e della musica italiana. Ad un certo punto, però, la conduttrice sembra abbia voluto ricordare il matrimonio con Tomaso Trussardi, cosa che non era accaduta nella prima puntata. Ma cosa ha dichiarato Michelle?

Michelle Hunziker, grande successo per la seconda e ultima puntata di Michelle Impossible

Ebbene, nel corso della serata di ieri, 23 febbraio 2022 è andata in onda la seconda ed ultima puntata di Michelle Impossible. La conduttrice nel corso della prima puntata ha lasciato tutti senza parole, quando ha ospitato sul palco l’ex marito Eros Ramazzotti. Ed ancora i telespettatori pare siano rimasti particolarmente sconvolti nel momento in cui i due ex si sono scambiati un bacio a stampo proprio sulla bocca. Questo siparietto sembra che nelle ore successive abbia dato origine a diverse polemiche e tante chiacchiere.

Critiche dopo il bacio con Eros, perché non ha parlato di Tomaso Trussardi?

Molti sembra abbiano addirittura criticato Michelle per aver fatto tutto ciò a poche settimane di distanza dalla separazione con Tomaso Trussardi. Proprio di lui nel corso della prima puntata, Michelle pare non avesse fatto proprio nessun accenno. Starete pensando che non per forza la conduttrice avrebbe dovuto parlare del marito ed effettivamente è così, ma Michelle nel corso della puntata ha parlato tanto della sua vita privata ed intima, compreso la relazione con Eros Ramazzotti. Forse per rimediare al danno fatto, nel corso della puntata di ieri, Michelle ha voluto spendere due parole sul suo ex marito. E’ stato proprio poco prima di chiamare sul palco Massimo Ranieri che Michelle ha parlato della sua separazione da Tomaso e di come lei sta affrontando questo momento molto difficile.

Michelle rimedia e confessa come sta affrontando la separazione dall’ex marito

“In questo periodo mi chiedono spesso come sto. Se penso a quello che sto facendo qua, mi sento a mille e gasatissima, perché questo è sempre stato il mio sogno. Un attimo dopo però mi ritrovo ad affrontare un momento particolare… Sono fortissima e piena di autostima, ma un attimo dopo sono come di vetro, fragile. L’unica cosa che ho capito è che non devo mai assolutamente perdere l’amore per me stessa. E comunque sono stati dieci intensi che mi hanno regalato Sole e Celeste”. Queste le parole dichiarate dalla conduttrice che non ha proprio fatto il nome del suo ex marito ma è chiaro che abbia parlato della loro storia d’amore e della fine purtroppo di questa relazione. Come avrà reagito Trussardi, il quale pare che fosse rimasto particolarmente stupito da quanto accaduto durante la prima puntata?