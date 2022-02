Gf Vip 6, Nathaly Caldonazzo senza mezzi termini “Ho la squalifica se …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di ieri non è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello vip sei e come sempre non sono mancati i colpi di scena. Uno di questi è stato sicuramente l’eliminazione di Katia Ricciarelli, il soprano che ad ogni modo è stata una delle protagoniste di questa edizione del reality di casa Mediaset. Ma non è finita qui, visto che qualche preoccupazione pare sia arrivata anche per Nathalie Caldonazzo. La gieffina proprio subito dopo la puntata sembra aver confessato qualcosa ad Antonio Medugno. Ma per quale motivo Nathalie Caldonazzo sarebbe così tanto preoccupata?

Grande fratello vip 6, preoccupazioni per Nathaly Caldonazzo

Ebbene, sembra proprio che subito dopo la messa in onda della puntata Nathaly Caldonazzo parlando con il suo coinquilino Antonio pare abbia confessato di essere piuttosto preoccupata. In realtà a sollevare questo caso pare siano state le nomination. Sarebbero state nello specifico Miriana, Sophie e Jessica a parlare di una frase pronunciata dalla Caldonazzo che potrebbe in qualche modo essere fonte di squalifica, frase che però non è stata mandata in onda.

Frase shock, la gieffina rischia la squalifica ma la produzione censura

Alcuni telespettatori però ed utenti web qualche giorno fa avevano proprio parlato di una frase pronunciata da una delle gieffine, che potrebbe essere oggetto di squalifica. Ad ogni modo però è stato anche notato che la regia del reality avrebbe tentato in ogni modo di censurare quanto accaduto. Effettivamente anche la stessa Caldonazzo pare che in questi giorni abbia confermato di aver utilizzato delle parole molto forti e pare sia stata anche consapevole del fatto che qualora le sue parole fossero state mandate in onda, sicuramente sarebbero arrivate per lei delle conseguenze e dei provvedimenti disciplinari. Una volta sollevata in puntata questa vicenda, Signorini non ha potuto fare altro che affrontare il discorso e dire che comunque queste parole non risultano essere state pronunciate. Sarebbe stata mandata in onda un’altra frase pronunciata da Nathaly “Ma manco gli zingari”, rivolta alle sorelle Selassiè.

Dialogo tra la gieffina e Antonio, le ammette

Insomma una situazione piuttosto ingarbugliata per la quale adesso molti telespettatori chiedono che venga fatta chiarezza. Inconsapevolmente è stata però la stessa Nathaly a delineare il quadro parlando nel dopo puntata con Antonio Medugno. Quest’ultimo avrebbe detto “Lunedì esce uno di noi due”. La gieffina avrebbe risposto “No, tutti e due, Se poi fanno vedere…io ho la squalifica e tu esci“. Antonio a quel punto avrebbe ribattuto “Ma stai in nomination, non puoi, che fai annulli il televoto? Lunedì esco, poi fanno vedere la tua roba e potrebbero.. Anche se Alfonso..”. Il gieffino avrebbe detto qualcosa di cui però non si è riusciti a capire nulla. Nathaly a quel punto avrebbe ammesso che effettivamente sembra che la produzione non voglia far uscire questa vicenda.

La confessione di Basciano

Ad ogni modo, Alessandro Basciano nelle scorse ore sembra aver commentato di aver sentito proprio la fase in questione. “In confessionale dirò il momento preciso in cui è successo. Basta che non mi facciano passare per quello che ha riportato una cosa per un’altra, le cose sono state quelle, chiare e tonde, poi che io in diretta per tutelare Nathaly abbia sviato, ma le cose sono state quelle”.