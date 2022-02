Francesco Totti e Ilary Blasi, Simona Ventura nella bufera dopo i consigli

0 SHARES Condividi Tweet

Da diversi giorni ormai si sta parlando di Francesco Totti e Ilary Blasi perché i due sarebbero pronti e vicini alla separazione. Ebbene sembra proprio che sia scoppiato in questi giorni una vera e propria bomba su una delle coppie più amate di sempre del mondo dello spettacolo. I due stanno insieme da oltre 20 anni ma adesso le cose sembrano essere cambiate. Si parla di flirt, di ripicche, di tradimenti e persino di traslochi visto che Francesco Totti si dice che abbia cambiato casa.

Francesco Totti e Ilary Blasi vicini alla separazione?

Una volta diffusa questa notizia pare che diversi personaggi del mondo dello spettacolo abbiano in qualche modo voluto commentare. Una tra tutti Simona Ventura, ovvero la showgirl che nei giorni scorsi sembra abbia voluto addirittura dare un consiglio ad Ilary e Totti, consiglio che ovviamente non era stato per nulla richiesto. Simona nello specifico aveva parlato dopo una sorta di smentita da parte di Totti e di Ilary.

Il consiglio non richiesto di Simona Ventura che non piace al popolo del web

«Leggendo (e sentendo) della ‘presunta‘ separazione tra @francescototti e @ilaryblasi, vorrei dare qualche consiglio non richiesto, dovuto all’esperienza. La separazione è già di per se un lutto! È dolorosissima! Quella pubblica lo è anche di più. Ai miei tempi i social non c’erano e quindi direi che oggi i figli vengono ancora meno tutelati. Francesco e Ilary sono due persone perbene, che si sono amate per 20 anni. Sapranno sicuramente uscire da questa tempesta senza disunirsi, continuando a comunicare ed essere in sintonia anche se a volte sarebbe più facile cedere alle provocazioni ed andare in guerra. In momenti come questi è facile per persone ‘vicine‘, ‘amiche‘, di soffiare sul fuoco ed entrare come un coltello nel burro della vostra coppia… Non permettetelo!! Nel mio piccolo vi abbraccio forte e vi auguro, dopo la tempesta, di ritrovare affetto e amicizia. Si può non essere più sposati ma si può (e si deve) essere buoni genitori! Buona fortuna!».Questo il post che era stato pubblicato da Simona Ventura proprio nei giorni scorsi.

Piovono critiche sui social sotto al post di Simona

Ad ogni modo, sembra che il popolo del web non abbia affatto gradito queste parole di Simona e abbiano commentato negativamente le sue parole. «Ma se lui ha detto che è falso!!! Potevi risparmiarti questo post e magari chiamarli in privato!». Questo quanto scritto nello specifico da un utente. Ed ancora «Ma che ti metti a fare in mezzo se hanno smentito?». Insomma, sembra proprio che il popolo del web non abbia affatto visto di buon occhio queste parole della Ventura. Ad ogni modo, né Francesco né Ilary hanno comunque commentato questo consiglio che è stato dato dalla conduttrice, ma che anche ai diretti interessati sicuramente non avrà fatto piacere.