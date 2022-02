Gf vip 6, Katia Ricciarelli eliminata esce senza salutare, Signorini “Brutta …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri giovedì 24 febbraio 2022 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello vip. Come sempre non sono mancati i colpi di scena. Uno di questi è stato sicuramente quello relativo all’ uscita dalla casa di Katia Ricciarelli. Il soprano è stato quindi eliminato dai giochi. La sua eliminazione ha fatto felici tanti ex gieffini che hanno addirittura esultato sui social network. Molti però all’interno della casa hanno versato anche delle lacrime, una tra tutti Soleil Sorge con cui Katia ha legato davvero tanto in questi mesi. Ad ogni modo, l’uscita di scena di Katia ha fatto parecchio parlare soprattutto sui social network. Ma per quale motivo?

Grande fratello vip, Katia Ricciarelli viene eliminata

Ebbene si, nel momento in cui Alfonso Signorini ha annunciato il nome di Katia come concorrente che avrebbe dovuto lasciare la casa, molti ex gieffini sembra abbiano addirittura esultato in studio ed anche sui diversi social network. Sicuramente Katia Ricciarelli è stata una delle protagoniste di questa edizione del reality, ma ha avuto modo anche di avere degli scontri anche piuttosto forti con altri coinquilini. Possiamo dire con certezza che la sua presenza all’interno della casa non è passata di certo inosservata. Ad ogni modo ha scritto anche delle amicizie molto importanti ad esempio quella con risorse e quella con Giucas Casella.

Katia non saluta tutti e questo scatena i malumori in casa

È stato proprio il momento dell’eliminazione che Katia è uscita di scena in modo del tutto particolare. Sembra che non abbia rivolto parola ad alcuni componenti della casa come ad esempio Miriana Trevisan, Sophie e Alessandro, Manila, Lulù e Jessica Selassié. Se da una parte Sophie e Manila sono andate verso di lei proprio per salutarla prima che uscisse dalla casa, le altre si sono completamente rifiutate e sono rimaste sedute sul divano. Katia avrebbe detto nello specifico “Bacio solo chi voglio“.

Alfonso Signorini rimprovera alcune donne della casa

Alfonso Signorini però avrebbe in qualche modo rimproverato alcuni componenti della casa di non essersi alzati a salutare Katia, rivolgendosi parlo più a Miriana e Jessica. «Non voglio ascoltare repliche, a una signora di 76 anni si porta rispetto e voi dovevate alzarvi a salutare. Così avete fatto una brutta figura, se vi foste alzate la figuraccia l’avrebbe fatta solo lei». Queste le parole di Alfonso.