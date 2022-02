Detto Fatto, Iva Zanicchi al veleno e fuori di sè dice: “Tu non puoi …”, momenti di imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Una nuova puntata di Detto Fatto, il programma di Rai 2 condotto da Bianca Guaccero, è andata in onda nella giornata di ieri venerdì 25 febbraio 2022. Nel corso della puntata in questione è stata ospite la celebre cantante italiana Iva Zanicchi che senza alcun problema si è espressa rivolgendo delle dure parole contro coloro che hanno scritto alcune cattiverie su di lei.

Iva Zanicchi ospite di Bianca Guaccero a Detto fatto

Tutti amano Iva Zanicchi non soltanto per il grande talento che la contraddistingue ma anche per la simpatia e per la schiettezza che la caratterizzano. E proprio con schiettezza la cantante si è espressa nel corso dell’intervista rilasciata nella giornata di ieri a Bianca Guaccero nel programma Detto Fatto. Intervista nel corso della quale Iva Zanicchi ha parlato delle critiche ricevute nel corso della sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo. “Un critico ha scritto delle cose cattive contro di me. Tu non puoi dire che l’arrangiamento è polveroso perché questo signore se è grande quando arrangia per Vasco Rossi o Eros Ramazzotti o Zucchero è grande anche quando arrangia per Iva Zanicchi carino!”, queste di preciso le sue parole.

Lo sfogo contro un giornalista

La cantante ha poi proseguito il suo intervento nel programma di Rai 2 lasciandosi andare ad un duro sfogo contro un giornalista. “Al suo 4, alla sua penna un po’ spennata, spennacchiata io ho risposto, posso dirlo perché ho 82 anni, con le corde vocali”, queste esattamente le sue parole. Iva Zanicchi ha poi rivelato di non aver mai litigato con nessun collega nel corso della vita ma nonostante ciò ha espresso alcuni pareri su tre donne molto importanti nel mondo della musica ovvero Ornella Vanoni , Orietta Berti e Mina. A proposito della Vanoni sembrerebbe aver dichiarato che è una delle artiste più snob mentre invece la Berti è quella che si veste peggio di tutte. A proposito di Mina ha invece affermato “Mi ha fatto uno sgambetto anni fa”.

Iva Zanicchi duetta insieme a Bianca Guaccero

Proprio Bianca Guaccero secondo alcuni rumors potrebbe essere una delle protagoniste de Il cantante mascherato. E nello specifico proprio la maschera Medusa. Per cercare però di smentire tali voci la Guaccero nel corso dell’intervista rilasciata dalla Zanicchi avrebbe dichiarato “Non abbiamo mai duettato insieme”. Ma ecco che proprio dopo aver pronunciato tante parole la conduttrice e la cantante si sono rese protagoniste di un duetto. Cantare insieme è stato quindi il modo migliore per intrattenere i telespettatori.