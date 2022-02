Milano Fashion Week, Luca Argento e Cristina Marino, innamoratissimi non si staccano un momento

0 SHARES Condividi Tweet

Da qualche giorno a Milano è in corso la Fashion week. Diversi sono i personaggi dello spettacolo, del cinema e della musica conosciuti in Italia e nel mondo che hanno preso parte, e continueranno a farlo nei prossimi giorni, a importantissime sfilate. Ed è questo il caso di Luca Argentero e Cristina Marino che proprio di recente hanno preso parte alla sfilata di Armani catturando l’attenzione di tutti i presenti.

Luca Argentero e Cristina Marino protagonisti della sfilata di Armani alla Milano Fashion Week

Molto belli e soprattutto ricchi di fascino, Luca Argentero e Cristina Marino hanno conquistato tutti alla Milano Fashion Week in occasione della sfilata di Armani. I due coniugi si sono presentati entrambi con un look coordinato in bianco e nero e non hanno perso l’occasione per scambiarsi lunghi e appassionati baci davanti ai fotografi dimostrando ancora una volta di essere una coppia affiatata ed innamorata.

Luca Argentero star della fiction Doc- Nelle tue mani innamoratissimo della moglie Cristina Marino

Questo è un periodo davvero splendido, per non dire magico, per il celebre attore italiano Luca Argentero considerato la star della celebre fiction di Rai 1 Doc- Nelle tue mani. L’ ex concorrente del Grande Fratello è infatti molto apprezzato dal pubblico, ed in particolar modo dal pubblico femminile, ma nonostante ciò ad Argentero interessa solamente la moglie Cristina Marino. I due sono arrivati alla Milano Fashion week da soli indossando entrambi degli abiti firmati proprio dal celebre stilista italiano. La loro piccola Nina Speranza invece, nata esattamente lo scorso 20 maggio 2021 e quindi meno di un anno fa , è invece ovviamente rimasta a casa.

Il look di Cristina Marino alla Milano Fashion week

Come si è presentata Cristina Marino in occasione della Milano Fashion week? La celebre attrice ha indossato una bellissima ed elegantissima tuta di colore bianco sopra la quale ha abbinato una lunga giacca di colore nero. La tuta in questione era inoltre caratterizzata da una profonda scollatura attraverso la quale Cristina Marino ha potuto mettere in risalto il suo decolté. Molto particolare anche la scelta dell’acconciatura da sfoggiare, e nello specifico l’attrice ha scelto di portare indietro i capelli e lasciarli sciolti sulle spalle in modo tale da poter mettere per bene in risalto il suo viso. Infine anche il trucco era davvero molto bello, leggero e allo stesso tempo raffinato.