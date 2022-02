Amici, Nunzio durissimo con la Celentano: “E’ …” e lei diventa una furia

0 SHARES Condividi Tweet

Una nuova puntata di Amici, il celebre talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, è andata in onda nella giornata di ieri. E così come spesso accade ecco che una delle protagoniste della puntata è stata la maestra di danza Alessandra Celentano che nel corso di tale appuntamento con il talent show si è scontrata con l’allievo Nunzio e con il collega Raimondo Todaro. Ma, per quale motivo?

Duro scontro ad Amici tra la maestra Celentano e Nunzio

Chi segue Amici da tempo e conosce la maestra di danza Alessandra Celentano sa bene che quest’ultima non ha mai il timore di esprimere il suo pensiero. E proprio per tale motivo finisce spesso al centro di polemiche e discussioni. Questo è stato quanto accaduto anche nel corso della puntata andata in onda ieri durante la quale la maestra si è resa protagonista di uno scontro con l’allievo di danza Nunzio che nonostante il suo carattere schietto e forte ha sempre molto rispettato la maestra Celentano. Lo scontro di ieri è nato dopo che Nunzio si è classificato all’ultimo posto nella gara di ballo. La Celentano dopo tale risultato è intervenuta per esprimere ancora una volta il suo pensiero sostenendo che oltre a non essere un eccellente ballerino a Nunzio sarebbero legati anche dei problemi a livello caratteriale.

Nunzio contro la maestra Alessandra Celentano

Tali parole hanno un po’ fatto arrabbiare Nunzio che rivolgendosi alla maestra Celentano ha esclamato “E’ pesante”. Tale espressione non è piaciuta alla maestra che ha subito colto l’occasione per evidenziare il comportamento dell’allievo che a sua volta ha provato a spiegare che in realtà l’espressione finita sotto accusa non era rivolta alla maestra ma alla situazione in generale.

L’intervento di Raimondo Todaro

Raimondo Todaro, che in moltissime occasioni si è scontrato con la collega, anche nel corso della puntata di ieri è intervenuto per difendere Nunzio arrivando quindi allo scontro con Alessandra Celentano. Il marito di Francesca Tocca ha prima precisato che così come ognuno di noi anche Nunzio ha il suo carattere. E ha poi concluso “Quello che conta per me è la sostanza” e quindi il modo in cui si comporta in sala e soprattutto l’impegno che è solito mettere nel suo lavoro. Alessandra Celentano ha però proseguito continuando a rivolgere delle parole poco carine nei confronti dell’allievo definendolo addirittura “spocchioso ed esagerato”. Nunzio però non è riuscito a rimanere in silenzio e proprio di fronte a tali parole ha risposto “E’ scandaloso”.